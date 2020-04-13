В соединения и воинские части инженерных войск поступят новейшие автомобили для групп разминирования

ЦАМТО, 10 апреля. В интересах подразделений инженерных войск разработано специальное автотранспортное средство групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363.

Первые пять автомобилей поступят в соединения и воинские части в ближайшие два месяца.

В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер для перевозки средств подрыва, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов (ВОП), стеллажи для миноискателей, дополнительного оборудования и шанцевого инструмента, металлические ящики для перевозки средств подрыва и взрывчатых веществ, одеяло для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.

В состав дополнительного оборудования входит шанцевый инструмент, болторез, ленты для огораживания места работы саперов, носилки для переноски ВОП, тренога-штатив с лебедкой тягой 250 кг, светодиодные ручные фонари и групповая аптечка первой помощи.

Дополнительное и специальное оборудование позволит личному составу подвижной группы разминирования выполнять мероприятия по обезвреживанию ВОП, а также перевозить обнаруженные ВОП к месту уничтожения, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.