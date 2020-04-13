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ЦАМТО

Новая автомобильная техника пополнила автопарки соединений и воинских частей ВВО

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Автомобиль Урал-63704-0010
Военный автомобиль повышенной грузоподъемности Урал-63704-0010 "Торнадо-У". Кубинка,.
Источник изображения: Seiran / otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 10 апреля. В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) поступило более 140 ед. автомобильной техники.

Это современные образцы автомобилей общевойскового назначения и узкоспециализированные, предназначенные для перевозки тяжелой бронетехники и тяжелого вооружения.

Седельный тягач Урал-63704 (3-ППТ-40) с полуприцепом, предназначен для буксирования и перевозки тяжеловесных крупногабаритных неделимых грузов и колесно-гусеничной техники массой до 40 тонн. Машина выполнена в бескапотной компоновке со сдвоенной кабиной, позволяющей перевозить экипажи транспортируемых боевых машин. Кабина оборудована спальным местом и имеет улучшенные параметры эргономики. Масса снаряженного полуприцепа – 12,5 тонн. Полная масса полуприцепа – 52,5 тонн.

Также поступили трехосные полно приводные грузовые автомобили Урал-4320 и более 50 ед. автомобилей УАЗ различных модификаций.

Новая техника поступила в рамках государственного заказа на 2020 год, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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