Новая автомобильная техника пополнила автопарки соединений и воинских частей ВВО

ЦАМТО, 10 апреля. В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) поступило более 140 ед. автомобильной техники.

Это современные образцы автомобилей общевойскового назначения и узкоспециализированные, предназначенные для перевозки тяжелой бронетехники и тяжелого вооружения.

Седельный тягач Урал-63704 (3-ППТ-40) с полуприцепом, предназначен для буксирования и перевозки тяжеловесных крупногабаритных неделимых грузов и колесно-гусеничной техники массой до 40 тонн. Машина выполнена в бескапотной компоновке со сдвоенной кабиной, позволяющей перевозить экипажи транспортируемых боевых машин. Кабина оборудована спальным местом и имеет улучшенные параметры эргономики. Масса снаряженного полуприцепа – 12,5 тонн. Полная масса полуприцепа – 52,5 тонн.

Также поступили трехосные полно приводные грузовые автомобили Урал-4320 и более 50 ед. автомобилей УАЗ различных модификаций.

Новая техника поступила в рамках государственного заказа на 2020 год, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.