Войти
Российская газета

Гособоронзаказ на АК-12 за 2020 год выполнили досрочно

211
0
0
Источник изображения: rg.ru

Концерн "Калашников" досрочно справился со своими обязательствами по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Предприятие выполняло гособоронзаказ.

Пресс-служба Ростеха приводит слова генерального директора "Калашникова" Дмитрия Тарасова, который заявил, что выполнение государственного оборонного заказа завершили в рекордные сроки. И оружейное производство уже приступило к выполнению гособоронзаказа 2021 года.

АК-12 должен заменить предыдущую массовую модель АК-74. Этот автомат по нескольким параметрам считается устаревшим и стоит на вооружении уже более сорока лет. Первая же партия новейшего автомата поступила в Вооруженные силы Российской Федерации в конце 2018 года. А со следующего стартовало серийное производство.

АК-12 - принципиально новый автомат Калашникова. Он является частью перспективной экипировки "Ратник". АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
09.04.2019
Министерство обороны России заключило контракт на поставку 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15
08.04.2019
Минобороны РФ получит 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15 за три года
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
23.09.2013
Оружейные перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году