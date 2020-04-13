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ЦАМТО

Перспективы развития автомобильной техники для ВДВ и средств десантирования обсудят на форуме "Армия-2020"

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Бронеавтомобиль К 4386 "Таифун-ВДВ"
Бронеавтомобиль К 4386 "Таифун-ВДВ".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ремдизеля"

ЦАМТО, 10 апреля. Круглые столы, посвященные рассмотрению этих вопросов, включены в перечень мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Повесткой круглых столов предусмотрены дискуссии по концептуальным аспектам развития автомобильной техники Воздушно-десантных войск и средств высадки десанта и техники парашютным и штурмовым способами, предназначенных для бригад "нового типа", которые получат качественно новые возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциала.

В рамках круглых столов пройдут презентации наиболее интересных перспективных разработок, отобранных экспертами на "Дне инноваций Воздушно-десантных войск" и рассмотренных Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Планируется, что специалистам будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы для специальных подразделений ВДВ, беспилотные летательные аппараты, адаптированные для особых условий применения, системы управления грузовой платформой десантирования грузов в заданную точку, комплекты навигации и кислородные системы для высотного десантирования, а также тренажерные комплексы и другие разработки.

Модератором дискуссий выступит председатель военно-научного комитета Воздушно-десантных войск полковник Владимир Рыжкович, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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