Американцы обеспокоены созданием в России атомной подлодки «Лайка»

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Американское издание National Interest проанализировало информацию о проекте новой российской атомной подводной лодки пятого поколения «Лайка» проекта 545. Ее вполне можно назвать «убийцей подлодок».

Эксперты из США считают, что российская субмарина станет достойным ответом на разработанную в Соединенных Штатах атомную подводную лодку «Вирджиния». При этом по своим техническим характеристикам и вооружению новая разработка ОПК РФ значительно превосходит американские аналоги.

По мнению журналиста издания Forbes, обратившего внимание на сюжет российского телевидения, где упоминалась неизвестная новейшая подлодка, Россия намеренно дразнит зарубежных аналитиков, не давая полной информации о своих новейших военных разработках.

Сравнение характеристик «Лайки» и «Вирджинии» показывает, что отечественная разработка значительно превосходит американскую. «Лайка» имеет большее водоизмещение, способна погружаться на большую глубину и имеет более разнообразный арсенал вооружений. Особый интерес вызывают средства борьбы с подводными лодками потенциального противника.

Американские эксперты предполагают, что Россия изготовит примерно десять таких субмарин. Но, с учетом их высокой себестоимости, они не думают, что работы над ними начнутся раньше 2023 года. При этом выражается обеспокоенность самим фактом появления таких ПЛ в составе ВМФ РФ.