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Легендарным «крокодилам» дадут вторую жизнь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военное ведомство приступило к модернизации самого массового боевого вертолета в армейской авиации - Ми-24.

С учетом опыта современных военных конфликтов экипажи «крокодилов» (так эти машины называют в российской армии) получат приборы ночного видения. Также для работы в темное время суток будут усовершенствованы кабины и прицельные системы. 

Ранее планировалось постепенно вывести «двадцать четвертые» из состава ВКС, заменив их более современными аппаратами, однако впечатляющие результаты работы вертолета в Сирии заставили пересмотреть это решение. Ми-24 считается одним из символов отечественной армейской авиации. Эти винтокрылые машины участвовали в десятках вооруженных конфликтов по всему миру. Прозвище «крокодил» они получили еще во время войны в Афганистане за примечательный внешний вид и специфическую маскировочную окраску.

Первые модернизированные вертолеты начнут осваивать пилоты 17-й бригады армейской авиации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это соединение было сформировано чуть больше года назад на авиабазе в Каменске-Уральском. Тогда же в его составе появилась эскадрилья боевых Ми-24. В ближайшее время эти машины отправят на «апгрейд».

В ходе запланированных работ вертолет получит новое электронное оборудование, прицельный комплекс и вооружение. А экипажи освоят полеты в индивидуальных приборах ночного видения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Ми-24
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