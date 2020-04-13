Легендарным «крокодилам» дадут вторую жизнь

Военное ведомство приступило к модернизации самого массового боевого вертолета в армейской авиации - Ми-24.

С учетом опыта современных военных конфликтов экипажи «крокодилов» (так эти машины называют в российской армии) получат приборы ночного видения. Также для работы в темное время суток будут усовершенствованы кабины и прицельные системы.

Ранее планировалось постепенно вывести «двадцать четвертые» из состава ВКС, заменив их более современными аппаратами, однако впечатляющие результаты работы вертолета в Сирии заставили пересмотреть это решение. Ми-24 считается одним из символов отечественной армейской авиации. Эти винтокрылые машины участвовали в десятках вооруженных конфликтов по всему миру. Прозвище «крокодил» они получили еще во время войны в Афганистане за примечательный внешний вид и специфическую маскировочную окраску.

Первые модернизированные вертолеты начнут осваивать пилоты 17-й бригады армейской авиации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это соединение было сформировано чуть больше года назад на авиабазе в Каменске-Уральском. Тогда же в его составе появилась эскадрилья боевых Ми-24. В ближайшее время эти машины отправят на «апгрейд».

В ходе запланированных работ вертолет получит новое электронное оборудование, прицельный комплекс и вооружение. А экипажи освоят полеты в индивидуальных приборах ночного видения.