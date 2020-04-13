Огневым «Градом» руководили беспилотники

В российской армии прошли первые учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» с использованием расчетов, полученных от беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Орлан-10» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Как сообщает РИА Новости, мотострелки Восточного военного округа отработали взаимодействие с расчётами БПЛА и военными разведчиками на полигоне Трехречье в Амурской области.

«По замыслу учения, группа разведки в связке с беспилотной авиацией выявила скопление крупных сил и командные пункты условного противника. Новейшие средства разведки обеспечили расчетам РСЗО мгновенные точные координаты, что позволило нанести удары по целям на удалении от 15 до 25 километров», - пояснили в министерстве обороны.

Российский многофункциональный беспилотник «Орлан-10» не несёт вооружения и используется для наблюдения, но может использоваться в качестве системы управления огнём и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени. Комплекс «Стрелец» представляет собой носимый комплект оборудования, включающий в себя компьютеры и ряд приборов, позволяющие наводить на цели авиацию и артиллерию.