Авианесущие корабли обойдутся стране в круглую сумму

Постройка первых двух универсальных десантных кораблей (УДК), способных нести на палубе вертолеты, на керченском заводе «Залив» в Крыму оценивается в сумму около 100 млрд рублей. Контракт может быть подписан до конца апреля. Такую информацию предоставил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей», - приводит слова источника ТАСС.

По его данным, закладка вертолетоносцев на заводе «Залив» должна состояться в первых числах мая. Головной УДК планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец - в 2027 году.