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WarSpot

Нигерия вооружилась китайской бронетехникой

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Источник изображения: warspot.ru

Китайское вооружение приобретает всё большую популярность в мире. Вчера, 9 апреля, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания NORINCO поставила в Нигерию партию из 17 боевых машин.

В прошлом году компания NORINCO выиграла тендер ВС Нигерии на поставку бронетехники общей стоимостью $152 млн. Детали сделки не разглашаются, при этом известно, что среди поставляемой техники значатся танки VT4, ST1 (колёсный танк), а также артиллерийские установки.

Танк VT4

Источник изображения: norincogroup.com.cn

VT4 (MBT-3000) — новый китайский танк, разработка которого завершилась в 2012 году. Основное вооружение — 125-мм гладкоствольное орудие с автоматом заряжания на 22 выстрела. Помимо этого, машина может вооружаться управляемыми ракетами, запускаемыми из пушки на расстояние до 5 км. На крыше башни установлен дистанционно управляемый пулемёт калибра 12,7 мм. Танк оснащён комбинированной противоснарядной и реактивной системами защиты. Силовая установка представляет собой дизельный двигатель мощностью 1300 л. с. Танк массой 52 т способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, запас хода составляет 500 км. Длина боевой машины (с пушкой) составляет 10,1 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,4 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Продукция
MBT-3000
Компании
Norinco
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