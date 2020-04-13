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ЦАМТО

ВМС Египта приняли третью ДЭПЛ класса "Тип-209/1400 mod"

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Источник изображения: Фото: ThyssenKrupp Marine Systems

ЦАМТО, 10 апреля. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) объявила о состоявшейся 9 апреля на предприятии в Киле передаче представителям командования ВМС Египта третьей из четырех заказанных ДЭПЛ класса "Тип-209/1400 mod" (S43).

С учетом мер, предпринимаемых в связи с пандемией COVID-19, передача подлодки была произведена без торжественной церемонии в присутствии ограниченного числа должностных лиц. В личном письме перед передачей командующий ВМС Египта вице-адмирал Ахмед Халед Хасан Саид выразил благодарность сотрудникам ThyssenKrupp Marine Systems за обеспечение поставки ДЭПЛ в срок в сложных условиях.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о заключении соглашения на строительство в Германии подлодок для ВМС Египта в августе 2012 года заявил начальник штаба ВМС контр-адмирал Осама Ахмед Эль-Гунди (Osama Ahmed el-Gundi). Целью закупки ДЭПЛ является повышение возможностей ВМС Египта по обеспечению безопасности на море, свободы мореплавания в Суэцком канале, охраны границ и экономических интересов страны в Красном и Средиземном морях, а также создание фактора сдерживания потенциальных противников и поддержание мира в регионе.

Базовое соглашение на постройку подводных лодок "Тип-209/1400 mod" было подписано 12 декабря 2011 года. Строительство головной подлодки, получившей обозначение S41, началась на предприятии ThyssenKrupp Marine Systems 3 июля 2012 года, и заняло 57 месяцев. Церемония передачи головной ДЭПЛ серии заказчику состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. На военно-морскую базу "Рас эль-Тин" (Александрия) головная подлодка прибыла 19 апреля 2017 года. Приемка второй ДЭПЛ на предприятии TKMS в Киле состоялась 8 августа 2017 года. В Александрию она прибыла 18 октября 2017 года. Церемония спуска на воду третьей ДЭПЛ серии состоялась 3 мая 2019 года.

Стоимость продажи официально не раскрывалась, однако в феврале 2014 года французская газета "Ля Трибюн" сообщила, что стоимость подписанного Египтом в 2011 году контракта на поставку двух ДЭПЛ с опционом на постройку еще двух составляет 920 млн. евро (1,006 млн. долл.). Опцион на постройку второй пары подлодок был реализован в 2015 году. Планируется, что поставка четвертой подлодки ВМС Египта состоится в 2021 году.

Длина подводной лодки "Тип-1400/209 mod" ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – около 1450/1600 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узел, дальность плавания – 11 тыс. морских миль, экипаж – 30 человек. В состав вооружения подлодки входят ракеты UGM-84 "Гарпун" и торпеды DM2A4.

В общей сложности TKMS получила заказы на строительство более 60 ДЭПЛ семейства "Tип-209".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Франция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
209 тип
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