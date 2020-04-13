Представлены последствия израильского удара по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат»

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля, ISI

На фоне эпидемии израильская авиация продолжает нанесение ударов по сирийской территории.

Опубликованы данные о последствиях ракетного удара по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат», расположенной в провинции Хомс. Эта авиабаза за последние годы неоднократно подвергалась ударам, причём это были удары со стороны как ВВС Израиля, так и ВВС стран так называемой американской коалиции. Причём предлоги выбирались самые разные. В своё время американцы атаковали базу ВВС САР «Томагавками», объявив, что это «ответ на применение сирийскими военными химического оружия в Хан-Шейхуне».

Израильский оператор спутника-шпиона Eros-B опубликовала данные, которые свидетельствуют об очередном нанесении ущерба авиабазе «Аш-Шайрат». При этом в Израиле заявляют, что удар, который наносился 31 марта, был связан с тем, что через «Аш-Шайрат» идёт поставка оружия и боеприпасов из Ирана. Это оружие, как заявлено в Израиле, «направлено для группировки «Хизбалла».

Нужно отметить, что в ВВС ЦАХАЛ до сих пор не взяли на себя ответственность за бомбардировку сирийской территории. Это традиционное явление для израильских военных и политиков.

Напомним, что по данным СМИ самого Израиля, а также источников в Сирии и Ливане, ракетный удар по провинции Хомс наносился из ливанского воздушного пространства израильской авиацией.

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля, ISI

На опубликованных спутниковых снимках видны последствия авиаудара: минимум семь ракет разорвались в районе сирийской авиабазы. На снимке ISI места попаданий помечены окружностями жёлтого цвета.

В марте территория Сирии израильской авиацией была атакована 4 раза, причём удары наносились отнюдь не только по тем территориям, которые примыкают к границам Израиля.