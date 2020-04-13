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Военное обозрение

Возникли вопросы по программе ExoMars-2020 в связи с обнаружением дефектов ракет «Протон-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о выявлении очередного брака в российских космических ракетах. Речь идёт о ракетах-носителях «Протон-М», которые относятся к тяжёлому классу.

По последним данным, выявить брак в «Протонах» позволила новая система контроля качества, которую разработали специалисты «Роскосмоса». Благодаря этой системе брак удалось выявить в ракетах, которые были произведены 4-5 лет назад.

Изначально сообщалось, что в начале марта текущего года дефекты были выявлены в двух ракетах «Протон-М». Тогда об этом со ссылкой на источник, «близкий к ГКНПЦ им.Хруничева», сообщили «Ведомости». Одна из ракет должна была вывести на орбиту спутники «Экспресс», вторая предназначалась для реализации проекта ExoMars-2020.

Теперь сообщается о трёх ракетах-носителях с выявленным браком. По данным РИА Новости, три ракеты вернут с космодрома «Байконур» в упомянутый выше Государственный центр им.Хруничева.

Официальных сообщений о том, какие именно дефекты выявлены в ракетах «Протон-М», нет. Однако в СМИ упоминаются проблемы с прочностью отдельных деталей, которые оказались перекалены при производстве на предприятии. Пока эти заявления официальные источники не подтвердили, но и не опровергли.

В связи с "отзывом" ракет с Байконура возникают вопросы по своевременной реализации тех космических программ, для выполнения которых они и производились, включая ExoMars-2020. Эта программа реализуется Россией совместно с европейскими партнёрами. В мае 2016 года запуск уже переносили. Тогда посчитали, что запуск должен состояться в июле 2020. Это время является так называемым "пусковым окном" для космического аппарата, предназначенного для исследования Марса. Будет ли новый перенос, или миссия всё же окажется реализованной летом 2020 года?

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Страны
Россия
Продукция
KT-1
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс
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