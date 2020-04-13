NI: После развёртывания индийские ракеты Агни-IV и Агни-V вполне смогут нанести удачный удар по Пекину

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В американском журнале The National Interest вышла статья Калеба Ларсона, посвящённая индийской ядерной триаде. Статья озаглавлена «Почему ядерная триада Индии – такое опасное оружие».

Многие полагали, что вряд ли требуется кому бы то ни было разъяснять опасность ядерного оружия, но Калеб Ларсон решил всё же это сделать. Он в самом начале своей статьи делает акцент на том, что опасность индийской ядерной триады – вовсе «не шутка». А кто вообще этим собирался шутить, автор статьи не разъясняет.

В материале идёт отсылка к мнению центра Карнеги и поясняется, что ядерный арсенал Индии формировался исключительно в качестве возможного ответа на ядерный удар со стороны противника. При этом главным противником рассматривался Китай. Далее говорится о том, что в 2019 году министр обороны Индии Раджнат Сингх фактически изменил стратегию, заявив, что ядерная триада Индии остаётся в первую очередь арсеналом для сдерживания, но «если в будущем произойдут определённые обстоятельства, то политика нанесения ядерного удара зависит от них».

В NI назвали такое заявление министра «примером стратегической неопределённости».

В материале далее говорится о составных частях индийской ядерной триады и имеющихся средствах доставки ядерных боеголовок к цели. Одной из составляющих остаётся индийский подводный флот с ракетами, способными доставлять ядерные заряды на многие тысячи километров.

В статье:

Чтобы сохранить реальную угрозу для Китая, Индия проводит стратегию совершенствования своих ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Это часто делалось в тандеме с Россией, несмотря на партнёрство последней с Китаем в других областях, связанных с обороной. Ракетное семейство «Агни» составляет основу наземной ядерной триады. Хотя Агни-IV и Агни-V всё ещё находятся в стадии разработки, после развертывания они вполне смогут нанести удачный удар по Пекину, хотя Агни-II и Агни-III, скорее всего, уже способны сделать это сейчас. Совместно разработанная российско-индийская гиперзвуковая ракета BrahMos может также потенциально быть способной нести ядерную полезную нагрузку в будущем, хотя это остается неконкретным и предположительным.

В итоге автор Калеб Ларсон констатирует, что ядерная триада Индии обладает совокупностью возможностей, которые пока меньше, чем у Китая, но, тем не менее, очень внушительны.