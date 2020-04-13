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Вестник Мордовии

Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Обычно, когда говорят о средней унифицированной платформе "Курганец-25", то в большинстве случаев упоминают боевую машину пехоты Б-11. Однако кроме нее созданы также ремонтно-эвакуационная машина и бронетранспортер. О последнем стоит упомянуть особо.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Более дешевый, чем БМП, им можно будет, по крайней мере, частично заменить давно уже устаревшие МТ-ЛБ. Тем более, "десятка", как утверждают создатели, приспособлена для буксировки тяжелых грузов.

Этот бронетранспортер, конечно, тяжелей "мотолыги", весит он 22 тонны, однако при этом гораздо лучше бронирован, имеет уникальные характеристики противоминной защиты. Куда выше и огневая составляющая, представленная 12,7-мм стабилизированным в двух плоскостях пулеметом "Корд" с боекомплектом в 800 патронов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Мощный 750-сильный двигатель дает прекрасные характеристики подвижности. Максимальная скорость по шоссе достигает 80 км/ч. Б-10 очень хорошо плавает, разгоняясь до 10 км/ч. Поэтому, как ожидается, БТР найдет применение не только в сухопутных войсках, но и в морской пехоте.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корд
Курганец-25
МТ-ЛБ
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