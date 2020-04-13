Источник: Россия потратит 100 млрд рублей на постройку первых двух вертолетоносцев

Панорама территории ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Справа виден находящийся в достройке на плаву у стенки предприятия патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160. 29.04.2019.

Контракт планируют подписать во второй половине апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на заводе "Залив" в Крыму будет стоить примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что закладка УДК на керченском заводе "Залив" должна состояться в первых числах мая. "Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец - в 2027 году", - сообщил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщали ранее ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе и судостроительной отрасли, технический проект на оба корабля подготовлен и соответствует техзаданию главкомата ВМФ. Полное водоизмещение вертолетоносцев будет составлять 25 тыс. т, максимальная длина - около 220 м. Один корабль будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

УДК, также называемые вертолетоносцами, имеющиеся в военно-морских силах ряда стран, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить несколько сотен и более морских пехотинцев, оснащаются доком для катеров, перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в России и СССР не строились.