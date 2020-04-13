Генсек ООН воодушевлен реакцией мира на его призыв к глобальному прекращению боевых действий

Нью-Йорк (ООН). 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен реакцией на его призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира и первыми шагами, предпринятыми конфликтующими сторонами.

"Я был воодушевлен поддержкой, которую мой призыв получил по всему миру, от глав государств и правительств до региональных партнеров, активистов гражданского общества и религиозных лидеров. От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для прекращения насилия и борьбы с пандемией", - заявил Гутерриш на закрытом заседании по видеосвязи СБ ООН по коронавирусу.

При этом он призвал "сохранять осторожность, поскольку любые достижения хрупки и легко обратимы".

"И во многих наиболее тяжелых ситуациях мы не видим прекращения боевых действий, а некоторые конфликты даже усугубились", - подчеркнул генсек.

По его словам, его специальные представители и посланники продолжат взаимодействие с участниками конфликтов, чтобы помочь убедиться в том, что режим прекращения огня соблюдается, а также в том, что они прокладывают путь к принятию долгосрочных политических решений.