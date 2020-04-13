Коронное перемирие: Эр-Рияд объявил о прекращении огня в Йемене

Саудовская Аравия объяснила этот шаг необходимостью борьбы с COVID-19

Саудовская Аравия собирает военные силы и подтягивает ПВО к нефтяным объектам. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция объявила об одностороннем прекращении огня в Йемене с 9 апреля. В качестве причины была названа сложная ситуация с COVID-19. Эксперты не исключают, что Саудовская Аравия просто тянет время, чтобы перегруппировать свои войска в неудачно складывающемся для нее конфликте с группировкой хуситов «Ансар Аллах», так как не верит в достижение устойчивого мира в регионе.

Односторонний мир

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, одновременно с предложением перемирия Саудовская Аравия (СА) проводит масштабную перегруппировку сил на своей территории. Королевство усиливает ПВО объектов нефтедобычи, находящихся в пределах досягаемости хуситов. В частности, небо над ними патрулирует боевая авиация и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также вблизи скважин появились дополнительные позиции зенитных систем Patriot.

Причиной одностороннего двухнедельного перемирия, по заявлению представителей СА, стало намерение предотвратить вспышку коронавируса в Йемене, а также желание улучшить в стране гуманитарную обстановку. Саудиты надеются, что начавшееся с полудня 9 апреля (по московскому времени) прекращение огня позволит привлечь повстанцев к проводящимся под эгидой ООН мирным переговорам.

Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, подвергшийся атаке хуситов в январе 2020 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Один из лидеров хуситов Мохаммед аль-Бухаити уже выразил сомнение в истинных намерениях Эр-Рияда. По его мнению, для Саудовской Аравии гуманитарное перемирие есть ничто иное, как попытка выйти из конфликта с сохранением лица после пяти лет неудачного вмешательства в дела соседней страны.

В свою очередь, группировка «Ансар Аллах» уже потребовала полного вывода иностранных войск из страны и прекращения её морской, воздушной и сухопутной блокады — в качестве предпосылки к полноценным мирным переговорам.

Перемирие под сомнением

За считанные часы до наступления перемирия ВВС СА продолжали наносить авиаудары в районе города Эль-Хазм. Хуситы, в свою очередь, атаковали баллистической ракетой объект правительства у города Мариб.

— Во время перемирия Саудовская Аравия будет усиливать военные формирования — как свои, так и союзников, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Возможно, будет подготовка авиационных ударов. Но и повстанцы не будут сидеть сложа руки, и станут наращивать свои силы.

По мнению эксперта, нарушение перемирия вполне возможно. Причём, это может произойти с обеих сторон — активные действия начнет тот, кто более уверен в своих силах.

— Не исключено, что объявление о прекращении огня — это уловка Саудовской Аравии, чтобы выиграть время, нарастить силы и нанести удар, — отметил Борис Долгов. — Нарушение перемирия со стороны хуситов несколько менее вероятно, поскольку поддерживающий их Иран заявлял, что заинтересован в мирном разрешении конфликта. Тем не менее, повстанцы это сделают, если сочтут, что какие-то действия Саудовской Аравии нарушают режим прекращения огня. Кроме того, в хуситском движении есть радикальные элементы, которые могут самостоятельно принять такое решение. Если какие-то силы почувствуют, что могут нанести удар по Саудовской Аравии и достигнуть успехов, то это тоже приведёт к срыву перемирия

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Это уже не первая попытка Эр-Рияда убедить повстанцев начать мирные переговоры. На фоне снижения иностранного военного присутствия в стране хуситы перешли в наступление на правительственные силы и нанесли им серьёзные поражения. Им удалось занять город Эль-Хазм и начать бои за основную нефтеносную провинцию страны — Мариб.

В минувшие выходные хуситы активизировали атаки на границе с СА и создали непосредственную угрозу для города Наджран. В конце марта они обстреляли баллистическими ракетами Эр-Рияд и атаковали реактивными установками залпового огня, а также дронами, военные объекты на территории королевства.

Вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин предполагает, что хуситы не станут тянуть время и скоро снова начнут наносить удары.

— Саудиты поняли, что им грозит проигрыш. Они прекрасно осознают своё положение на экономическом, политическом и военном фронтах, — сообщил эксперт «Известиям». — Поэтому они придумали тему коронавируса. Как они будут использовать возникшую паузу? Наверняка станут наращивать свои вооружённые силы. Хуситы, наоборот, на это не пойдут. Они найдут повод обвинить Саудовскую Аравию в нарушении тех или иных пунктов перемирия и продолжат наступление. У них иного пути нет. Если они затянут эту историю, то проиграют. Поэтому, думаю, в ближайшее время повстанцы начнут довольно интенсивные действия.

Коронавирус и холера

ООН 23 марта выступила с призывом к гуманитарному перемирию для борьбы с новым коронавирусом во всех воюющих странах. В их число вошёл и Йемен, который и до начала конфликта был беднейшим государством арабского мира. Сейчас система его здравоохранения практически разрушена и не может оказывать высокотехнологичную помощь больным. Не получается организовать в условиях конфликта и эффективные карантинные мероприятия.

Дезинфекция на улицах города Санаа, Йемен, 7 апреля 2020 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

С октября 2016 года в стране продолжается эпидемия холеры. По данным ВОЗ, на конец 2019 года ею переболели уже более 2.2 млн человек. Больше трёх тысяч из них умерли. Организация здравоохранения опасается, что последствия неконтролируемой вспышки COVID-19 окажутся для Йемена ещё более серьёзными. Пока ни одного случая заболевания не выявлено, но возможности диагностики вируса очень ограничены. В стране функционирует лишь половина медицинских учреждений от довоенного уровня. На конец марта в них поступили из-за рубежа лишь 500 тестовых наборов.

По оценке ООН, на сегодня в Йемене происходит крупнейшая гуманитарная катастрофа в мире. До 80% населения страны нуждается в помощи. Семь миллионов человек постоянно голодают. Доставке международной помощи на большую часть территории мешает блокада, устроенная неподконтрольными правительству провинциями.

Антон Лавров, Роман Крецул