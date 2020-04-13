Anadolu (Турция): Россия усиливает свое военное присутствие в районе Камышлы в Сирии

«Анадолу», ссылаясь на свои источники, проинформировало, что России направила военное подкрепление на свою базу в районе Камышли на северо-востоке Сирии. Информагенство выдвинуло предположение, что российская сторона таким образом оказывает давление на американские силы, находящиеся в районе нефтяных месторождений в Румейлане.

Накануне Россия отправила военное подкрепление в составе 50 единиц техники на свой военный пост в районе Камышлы, который находится под оккупацией террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК), на северо-востоке Сирии.

В период после начала Турцией операции "Источник мира" на востоке от Евфрата, Россия продолжает предпринимать усилия по наращиванию своего военного присутствия на северо-востоке Сирии.

Согласно информации, полученной от местных источников, накануне из населенного пункта Айн Иса в провинции Ракка выехала российская военная колонна в составе около 50 единиц техники. Конвой достиг населенного пункта Тель-Тамр к юго-востоку от района операции "Источник мира", а затем направился в сторону административного центра Камышлы.

Конвой, состоящий из бронетранспортеров, танков и машин для перевозки личного состава, разместился на российском военном посту в районе аэропорта Камышлы, расположенного на юго-западе административного центра.

В период после операции "Источник мира" Россия расширила границы своей военной базы в районе аэропорта Камышлы, соорудив сборные дома. До вчерашнего подкрепления здесь было дислоцировано по меньшей мере 200 военных, десятки бронемашин и танков, шесть военных вертолетов. А высокопоставленное российское командование базы проживает в захваченных виллах в районе аэропорта.

Предполагается, что действия России, связанные с отправкой подкрепления в район Камышлы провинции Хасака, направлены на усиление давления на американские силы, находящиеся в районе нефтяных месторождений в Румейлане на востоке провинции.

Присутствие России в регионе

С началом Турцией операции "Источник мира" против террористической организации YPG / РПК 9 октября 2019 года американские военные покинули некоторые базы на севере Сирии, где впоследствии разместились российские силы.

С тех пор Россия увеличила число баз и усилила свое присутствие в оккупированных YPG / РПК районах к востоку от реки Евфрат.

В настоящее время в провинциях Хасака, Ракка и Алеппо, в районах Манбидж и Айн аль-Араб (Кобани), на оккупированных террористами YPG / РПК территориях находится в общей сложности 18 российских военных баз и постов, где дислоцировано около 700 военных.

Российские военные, которые стремительно наращивали свое присутствие к востоку от Евфрата в период после операции "Источник мира", неоднократно пытались добраться до нефтяных месторождений Румейлана, но американские военные препятствовали этому.

Мохамад Мисто (Mohamad Misto), Адхам Како (Adham Kako)