Министерство обороны встретит COVID-19 в штыки

Ведомство готово к отражению вирусной агрессии

Войска, привлеченные к проверке готовности противостоять распространению инфекции, успешно справились с задачами. В Минобороны сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного выявления носителей вируса. Утвержден алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер. Многофункциональные инфекционные медицинские центры начнут работу с 20 апреля по 15 мая 2020 года в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Пандемия COVID-19 обрушила привычный образ жизни. Помимо угрозы инфицирования возникают проблемы, связанные с введением самоизоляции населения и особых правовых режимов для защиты от появившейся угрозы и поддержания общественного порядка. Во многих странах введено чрезвычайное положение и объявлен комендантский час, правительства государств в связи с неблагоприятным развитием ситуации начинают вводить войска. Франция, Великобритания и Германия объявили, что в борьбе с коронавирусом будут участвовать военные. Бундесвер задействовал военнослужащих в логистических операциях и в области здравоохранения, призвав к оказанию добровольной помощи зараженным солдат и офицеров запаса с опытом в медицине.

Во Франции военнослужащие доставляют инфицированных в больницы. Британское Министерство обороны привлекает к борьбе с коронавирусом военных в запасе, особенно с медицинским образованием. В Италии, наиболее пострадавшей от COVID-19, военнослужащие в том числе выполняют печальную миссию по доставке умерших, в Бергамо в марте прибыло 15 военных грузовиков для вывоза тел.

Влиятельное издание Tagesspiegel пишет: «Европа столкнулась с самым большим испытанием со времен войны. Прямо сейчас она терпит неудачу за неудачей в борьбе с вирусом. Если ничего не изменится, Евросоюз может рухнуть». Армия приходит на помощь в экстремальных условиях, способствует пресечению паники.

На этом фоне Российская армия выглядит одной из самых подготовленных и боеспособных в борьбе с коронавирусом. С 22 по 25 марта из РФ в Италию были направлены 15 военно-транспортных Ил-76 с военными вирусологами, врачебно-сестринские бригады, а также оборудование для диагностики и дезинфекции. Буквально за несколько дней наши военные сумели организовать противодействие распространению заразы. Как отмечают в военном ведомстве, ежедневно российские специалисты обрабатывают от трех до четырех пансионатов. В Бергамо начал работу полевой госпиталь.

«Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо», – сообщает российское военное ведомство.

Персонал интернациональных бригад прошел специальную подготовку. Прием, диагностика и лечение ведутся в три смены, все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. К первым числам апреля завершена противовирусная обработка десятков зданий, более 119 тыс. кв. м внутренних помещений и более 13 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Аналогичная помощь сегодня оказывается Сербии. Это еще 11 военно-транспортных самолетов со всем необходимым для профилактики и лечения вирусного заболевания. В сербской столице сложилась наиболее сложная ситуация, и в качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда: клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт» и Медицинский клинический центр имени Драгина Мишевича, где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания COVID-19.

В настоящее время с привлечением подразделений РХБЗ и специальной военной техники обработано более 60 тыс. кв. м помещений и 5 тыс. кв. м прилегающих к больницам территорий. Военные вирусологи из России направлены также в города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя.

Мэр итальянской коммуны Горлаго Елена Грена сказала: «Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся из-за эпидемии COVID-19, принесла в наши дома болезни и страдания, но в очередной раз заставила нас понять, что такие ценности, как проявить соболезнование и оказать помощь в трудную минуту, спасут нас».

Представители сербского Генерального штаба и Министерства здравоохранения поблагодарили Россию за оказание помощи в ходе совещания по вопросу применения российских военных специалистов, техники и оборудования для оказания помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, которое состоялось 4 апреля в Белграде.

В России, где по состоянию на начало недели зафиксировано более 6 тыс. случаев заражения, уже действуют 49 оперативных групп Минобороны по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. В настоящее время ими проведено 4794 тестирований на коронавирус, все результаты отрицательные – заболевших нет. В 32 госпиталях развернуты специальные отделения, общая емкость койко-мест в которых составляет 4800 единиц, 2782 аппарата искусственной вентиляции легких готовы к работе. Кроме того, развернуты 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что на их возведение было выделено 8,8 млрд руб.

В армии действуют 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и 1647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.

Особое внимание, как отметил Сергей Шойгу, уделяется призывникам. 30 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Всего на срочную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. В войска молодое поколение отправится не ранее 20 мая. В 24 регионах 5 субъектов Федерации, таких как Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Хабаровский край и Чукотский автономный округ, призыв начнется 1 мая и завершится 15 июля.

В Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе набора срочников вообще не будет, сообщает «Российская газета». Здоровье новобранцев тщательно проверяют, и все они будут протестированы на коронавирус. Сотрудники военкоматов, перешедшие на удаленный режим работы, необходимые учетные данные сверяют по телефону, а на медкомиссию юношей приглашают небольшими группами, которые по возможности будут держаться обособленно друг от друга. Меры, предпринятые руководством военного ведомства в рамках организации весеннего призыва, должны сделать начало службы полностью безопасным для призывников.

Ирина Дронина