Войти
Независимое военное обозрение

Министерство обороны встретит COVID-19 в штыки

310
0
0
Военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Фото сайта www.mil.ru
Военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Фото сайта www.mil.ru.

Ведомство готово к отражению вирусной агрессии

Войска, привлеченные к проверке готовности противостоять распространению инфекции, успешно справились с задачами. В Минобороны сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного выявления носителей вируса. Утвержден алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер. Многофункциональные инфекционные медицинские центры начнут работу с 20 апреля по 15 мая 2020 года в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Пандемия COVID-19 обрушила привычный образ жизни. Помимо угрозы инфицирования возникают проблемы, связанные с введением самоизоляции населения и особых правовых режимов для защиты от появившейся угрозы и поддержания общественного порядка. Во многих странах введено чрезвычайное положение и объявлен комендантский час, правительства государств в связи с неблагоприятным развитием ситуации начинают вводить войска. Франция, Великобритания и Германия объявили, что в борьбе с коронавирусом будут участвовать военные. Бундесвер задействовал военнослужащих в логистических операциях и в области здравоохранения, призвав к оказанию добровольной помощи зараженным солдат и офицеров запаса с опытом в медицине.

Во Франции военнослужащие доставляют инфицированных в больницы. Британское Министерство обороны привлекает к борьбе с коронавирусом военных в запасе, особенно с медицинским образованием. В Италии, наиболее пострадавшей от COVID-19, военнослужащие в том числе выполняют печальную миссию по доставке умерших, в Бергамо в марте прибыло 15 военных грузовиков для вывоза тел.

Влиятельное издание Tagesspiegel пишет: «Европа столкнулась с самым большим испытанием со времен войны. Прямо сейчас она терпит неудачу за неудачей в борьбе с вирусом. Если ничего не изменится, Евросоюз может рухнуть». Армия приходит на помощь в экстремальных условиях, способствует пресечению паники.

На этом фоне Российская армия выглядит одной из самых подготовленных и боеспособных в борьбе с коронавирусом. С 22 по 25 марта из РФ в Италию были направлены 15 военно-транспортных Ил-76 с военными вирусологами, врачебно-сестринские бригады, а также оборудование для диагностики и дезинфекции. Буквально за несколько дней наши военные сумели организовать противодействие распространению заразы. Как отмечают в военном ведомстве, ежедневно российские специалисты обрабатывают от трех до четырех пансионатов. В Бергамо начал работу полевой госпиталь.

«Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо», – сообщает российское военное ведомство.

Персонал интернациональных бригад прошел специальную подготовку. Прием, диагностика и лечение ведутся в три смены, все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. К первым числам апреля завершена противовирусная обработка десятков зданий, более 119 тыс. кв. м внутренних помещений и более 13 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Аналогичная помощь сегодня оказывается Сербии. Это еще 11 военно-транспортных самолетов со всем необходимым для профилактики и лечения вирусного заболевания. В сербской столице сложилась наиболее сложная ситуация, и в качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда: клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт» и Медицинский клинический центр имени Драгина Мишевича, где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания COVID-19.

В настоящее время с привлечением подразделений РХБЗ и специальной военной техники обработано более 60 тыс. кв. м помещений и 5 тыс. кв. м прилегающих к больницам территорий. Военные вирусологи из России направлены также в города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя.

Мэр итальянской коммуны Горлаго Елена Грена сказала: «Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся из-за эпидемии COVID-19, принесла в наши дома болезни и страдания, но в очередной раз заставила нас понять, что такие ценности, как проявить соболезнование и оказать помощь в трудную минуту, спасут нас».

Представители сербского Генерального штаба и Министерства здравоохранения поблагодарили Россию за оказание помощи в ходе совещания по вопросу применения российских военных специалистов, техники и оборудования для оказания помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, которое состоялось 4 апреля в Белграде.

В России, где по состоянию на начало недели зафиксировано более 6 тыс. случаев заражения, уже действуют 49 оперативных групп Минобороны по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. В настоящее время ими проведено 4794 тестирований на коронавирус, все результаты отрицательные – заболевших нет. В 32 госпиталях развернуты специальные отделения, общая емкость койко-мест в которых составляет 4800 единиц, 2782 аппарата искусственной вентиляции легких готовы к работе. Кроме того, развернуты 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что на их возведение было выделено 8,8 млрд руб.

В армии действуют 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и 1647 специальных расчетов для проведения дезинфекции участков местности.

Особое внимание, как отметил Сергей Шойгу, уделяется призывникам. 30 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Всего на срочную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. В войска молодое поколение отправится не ранее 20 мая. В 24 регионах 5 субъектов Федерации, таких как Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Хабаровский край и Чукотский автономный округ, призыв начнется 1 мая и завершится 15 июля.

В Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе набора срочников вообще не будет, сообщает «Российская газета». Здоровье новобранцев тщательно проверяют, и все они будут протестированы на коронавирус. Сотрудники военкоматов, перешедшие на удаленный режим работы, необходимые учетные данные сверяют по телефону, а на медкомиссию юношей приглашают небольшими группами, которые по возможности будут держаться обособленно друг от друга. Меры, предпринятые руководством военного ведомства в рамках организации весеннего призыва, должны сделать начало службы полностью безопасным для призывников.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Россия
Сербия
Франция
Продукция
Ил-76
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Медицина
Похожие новости
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
26.12.2016
Основы несокрушимости
02.12.2016
Свой вместо чужих
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году