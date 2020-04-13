Пандемия и ложь

Американские ученые доказали, что источник дезинформации – в США

Пресс-служба Государственной думы 5 апреля опубликовала сообщение о том, что Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ. Как заявил ее председатель Василий Пискарев, в комиссию «поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий нашей страны по борьбе с коронавирусной инфекцией». В качестве примера председатель привел публикации таких изданий, как «Немецкая волна», Радио «Свобода» (иноагент), «Медуза», «Настоящее время», «МБХ-медиа» и ряда других.

Он отметил, что «все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству и что «по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание комиссии». Пискарев подчеркнул, что сегодня все страны «должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду как повод для политического противостояния». «При этом распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать», – заявил председатель.

САМИ ВИНОВАТЫ

Запад во главе с США уже давно и совершенно бездоказательно обвиняет Россию в распространении дезинформации. Последние заявления из Америки и ряда стран Европы касались появления в российских СМИ и в социальных сетях ложных сообщений о коронавирусе.

Однако 2 апреля газета Washington Post опубликовала статью под заголовком «Да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке». Ее авторы – два профессора университета Клемсона (штат Южная Каролина) Даррен Линвилл (Darren Linvill) и Патрик Уоррен (Patrick Warren), давно занимающиеся исследованием вопроса распространения в ложных сведений в интернете.

Как отмечают эксперты, изучение дезинформации в определенной степени сходно с работой вирусологов, поскольку объект исследования трудно обнаружить, симптомы могут сильно отличаться и, самое главное, трудно установить источник. Особенно это касается вопроса о ложных сообщениях о коронавирусе.

По их утверждению, дезинформация в отличие от ошибочной информации не просто неточна, а нацелена на введение в заблуждение. В социальных сетях сведения такого рода могут показаться идентичными, поскольку их смысловое содержание иногда бывает одинаковым. Но на практике и то и другое может быть в одинаковой степени опасным. Для здравоохранения важна информация, основанная на фактах, особенно когда речь идет о чем-то актуальном, например о том, как соответствующие структуры реагируют на распространение коронавируса. Во время кризиса онлайн-дезинформация, касающаяся здоровья людей, чревата последствиями, от которых зависит их жизнь. В ее распространении, отмечают ученые, легко обвинять иностранные заинтересованные структуры, например русских и китайцев. И это правильно, но совершенно недостаточно. Однако зарубежные заинтересованные инстанции – это не самое страшное. «Самую большую опасность представляем собой мы сами, американцы», – отметили профессора.

Они утверждают, что в США «производство дезинформации процветает». «Все, что угодно – от ложной надежды, внушенной с помощью поддельных лекарств, до создания политически мотивированных мемов (единица значимой для культуры информации. – «НВО») и хештегов (ключевые слова, по которым можно найти все посты в социальных сетях на определенную тему. – «НВО»), – может внести сумятицу или посеять панику, которые затрудняют последовательное и разумное реагирование на кризис. Эти действия усугубили кризис, и в результате люди будут умирать или умирают сейчас», – пишут исследователи.

Хотя дезинформация из России и Китая, используемая для распространения мифов о коронавирусе, действительно существует, отмечают специалисты, «иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами». Вместо того чтобы выдумывать мифы, беря сведения с потолка, враждебные иностранные государства используют недостоверную информацию, которая распространяется в США и, «отмыв и пригладив», превращают ее в дезинформацию.

В качестве примера Линвилл и Уоррен приводят слухи о том, что вирус был создан учеными и распространился, вырвавшись из китайской лаборатории. Эта теория была создана не на фабрике троллей в Санкт-Петербурге и не в Главном управлении российской военной разведки (ГРУ). «Согласно нашим исследованиям, первый англоязычный твит, в котором была предложена эта теория, был опубликован 20 января. Его автором была не указавшая своего имени американка, придерживающаяся консервативных взглядов, которая в своем профиле утверждает, что любит Иисуса, свою семью, свою страну, свою свободу и свое оружие. Чтобы вы не подумали, что это отражает какой-то идеологический уклон, обратите внимание на то, что второй англоязычный твит был опубликован на следующий день либералом, университетским научным работником с синей галочкой в аккаунте. Создание и распространение дезинформации не предполагают дискриминации по идеологическому признаку», – отмечают эксперты.

Иностранные силы, конечно же, способны создавать свои собственные мифы и фейки, указывают эксперты, и это особенно касается проблем здравоохранения. Русские действительно уже давно как раз этим и занимаются. В 1980-е годы советский КГБ успешно распространял миф о том, что СПИД является биологическим оружием, которое создало ЦРУ. Совсем недавно на этом поприще отметилось российское Агентство интернет-исследований (Internet Research Agency, АИИ) распространявшее в социальных сетях ложные слухи в сфере здравоохранения.

«На протяжении какого-то времени российские тролли использовали эту тактику, но с меньшим успехом. Например, в 2014 году они сфабриковали нагнетающие панику материалы, среди которых были фейки о вспышке лихорадки Эбола в Атланте и вспышке сальмонеллеза в северной части штата Нью-Йорк. Несмотря на то что русские выкладывали в сети разнообразный контент, включая видео- и фотоматериалы, «иллюстрировавшие события», и использовали сотни аккаунтов в социальных сетях для распространения фейков, ощутимых результатов в своей деятельности они так и не добились. Исследования показали, что большинство пользователей социальных сетей на самом деле не распространяют фейковые материалы. Хотя американцы часто заявляют о том, что они не доверяют ведущим средствам массовой информации в вопросах, касающихся событий в стране в реальном времени, наверное, они все-таки им доверяют», – констатировали эксперты.

В 2015 году, после ряда неудачных попыток, АИИ перестало фабриковать новостные материалы и стало опираться на реальные события и реальные комментарии. Вместо того чтобы забрасывать широкую аудиторию информацией, распространяемой с помощью анонимных аккаунтов, агентство начало вовлекать в этот процесс представителей сообщества, придерживающихся левых и правых взглядов, предоставляя им специально подобранные сообщения. Эта тактика касалась вопросов, связанных со здравоохранением, в том числе вакцинации и изменения климата, а также целого ряда других тем.

В соответствии с новым подходом агентство перестало создавать фейки и начало указывать людям, что думать, что чувствовать, как воспринимать имеющуюся информацию о событиях, что часто означало переход от распространения дезинформации к внушению мнений и интерпретаций. Оказывается, последнее более эффективно и действенно. Говорить людям то, что они хотят услышать, а не то, что вы хотите им навязать, может быть гораздо более убедительным. Этому способствует то, что американцы независимо от идеологических пристрастий создают массу вызывающего разногласия контента, который можно заимствовать. Русским вообще не нужно далеко ходить, чтобы найти пикантный мем или приводящее в бешенство видео и выложить их в сети с тем, чтобы вызвать негодование у своих подписчиков и заставить их еще больше ненавидеть оппонентов.

Авторы статьи отмечают, что в ходе исследования они обнаружили множество сетей с фиктивными аккаунтами (одна из них может быть связана с Россией), которые используют дискуссии о коронавирусе в качестве инструмента для политических нападок. Перед американцами правого толка эти тролли критикуют реакцию либералов, заявляют, что коронавирус используется, чтобы отнять у них свободу, и обвиняют в его распространении Китай. Перед американцами левого толка они заявляют, что реакция администрации аморальна и неадекватна, и обвиняют Трампа. И те и другие аргументы приводят и настоящие американцы, как правило, руководствуясь благими намерениями. Однако тролли используют эти нападки для достижения своих целей, и поэтому они повторяют их, пропагандируя самые громкие и неприглядные из них. Тем самым во время кризиса они до предела обостряют существующие разногласия, в результате чего достичь крайне необходимого компромисса становится еще труднее.

Авторы считают, что необходимо учитывать роль американской общественности в распространении глобальной дезинформации. Следует обратить внимание на то, что граждане сами виноваты в возникновении проблем, связанных с распространением дезинформации. В то время когда большая часть новостей и информации, которую усваивают люди, социально опосредована, в США должны появляться граждане и платформы, которые более устойчивы ко лжи и более восприимчивы к фактам. «Но прежде всего мы должны перестать помогать троллям и делать то, чем занимаются они», – заключают специалисты.

ПАНДЕМИЯ И ИНФОДЕМИЯ

Начавшаяся пандемия коронавируса породила «эпидемию слухов» – множество более или менее правдоподобных сообщений высокой общественной значимости, распространяемых через соцсети.

Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung в конце марта объявила, что инфодемия так же опасна, как и пандемия. Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, утверждает издание.

В последнее время произошло три вроде бы на первый взгляд не связанных друг с другом события. В Германии непонятное заявление сделала женщина, называющая себя «мамой Польди». В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом.

Но на самом деле эти события тесно связаны друг с другом. Женщина, называющая себя «мамой Польди», утверждает, что в Университетской клинике Вены было установлено повышение опасности заражения COVID-19 при употреблении ибупрофена. Еще больше людей слышат ложь и вводящие в заблуждения утверждения, которые распространяет о коронавирусе Дональд Трамп. На протяжении нескольких недель американский президент убеждает сограждан в том, что держит все под контролем, что скоро не будет зараженных, а вакцина уже почти готова. Но ни одно из утверждений не соответствует действительности.

«Мнимая мама Польди и Дональд Трамп – два действующих лица, способствующих тому, что вирусная пандемия сопровождается вирусной инфодемией. Слухи, полуправдивая информация и фейковые сообщения стремительно распространяются. Конечно, цифровая дезинформация никого не заражает – но она порождает неуверенность и может привести к легкомысленному поведению людей. В период пандемии это может стать вопросом жизни и смерти», – указывает издание.

«Мы боремся не только с пандемией, мы боремся с инфодемией. Ложные сообщения распространяются быстрее вируса, и они так же опасны», – недавно заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. По данным сервиса проверки фактов Newsguard, к началу марта ложной и вводящей в заблуждение информацией люди делились и комментировали ее более 50 млн раз – в 142 раза чаще, чем информацией от официальных источников, например ВОЗ.

Через соцсети и мессенджеры каждый может поделиться любой информацией. «Некоторые слухи распространяются со злым намерением: чтобы вызвать у людей чувство неуверенности, посеять расизм, продать сомнительные продукты или использовать страх перед коронавирусом с целью распространения компьютерных вирусов», – говорится в статье.

Профессор Кейт Старберд, изучающая кризисную информатику и кризисные коммуникации в Вашингтонском университете, отмечает, что «в период кризисов слухи и дезинформация всегда пользуются спросом». Она также говорит, что, когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они пытаются получить максимальное количество информации, чтобы лучше оценить ситуацию. «Раньше было тяжело узнать хотя бы что-то – сегодня же можно узнать больше, чем нужно. Проблема заключается в избытке информации», – утверждает Старберд.

В сегодняшней ситуации такое состояние дел носит фатальный характер. С одной стороны, опасным может быть само чувство неуверенности. Так, в санатории украинского города Новые Санжары должны были быть помещены под карантин вернувшиеся специальным рейсом из Китая украинцы. Но появилась ложная информация о том, что пассажиры заражены коронавирусом, вспыхнули паника и агрессивные протесты. Глава местной администрации объявила об армагеддоне, вызванном дезинформацией.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, вводящие в заблуждение утверждения могут косвенно приводить и к смерти. «Доказано, что социальная дистанция работает: 100 лет назад городу Сент-Луису благодаря своевременным и решительным мерам удалось предотвратить распространение испанского гриппа – в Филадельфии меры были приняты слишком поздно, и тысячи людей погибли. Это справедливо и сегодня. Чтобы замедлить распространение вируса, нужно мыть руки и соблюдать дистанцию. Тот, кто не хочет менять свою повседневную жизнь, так как якобы не относится к группе риска, способствует тому, что люди будут гибнуть», – заключила газета.

Как рассказала представителям СМИ социальный антрополог из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Александра Архипова, вместе с эпидемией коронавируса в жизнь людей пришла и инфодемия. Этим термином называют слухи, панические сообщения, фейки и другую информацию, которая сопровождают эпидемию, а в некоторых странах даже и предваряют ее.

Люди воспринимают распространение панических слухов и фейковых новостей негативно, и это такая же болезнь общества, как оспа, корь или коронавирус. Несомненно, фейковые новости, слухи и сплетни являются производными от паники, особенно в ситуации, когда уровень доверия к официальным институтам, которые отвечают за здоровье и жизнь граждан, резко падает.

«Фейковые новости предлагают немедленно отреагировать на сверхактуальную опасность, и поэтому они становятся удачными «трансгрессорами» – у них появляется способность быстро пересекать любые границы», – заявила Архипова.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»