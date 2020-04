Один из идейных лидеров американского ультраконсерватизма Патрик Бьюкенен (Patrick Joseph Buchanan) в опубликованном в издании "The American Conservative" тексте под заголовком "Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке. Даже в тот момент, когда вирус - всюду вокруг нас, старые торговцы "интернационализмом" игнорируют реальность" ("Kissinger Still Pushing The Myth Of A Happy New World Order") дал отповедь Генри Киссинджеру, несколькими днями ранее в нашумевшем выступлении на страницах газеты "The Wall Street Journal" призвавшему к международным усилиям по созданию нового мирового порядка после пандемии коронавируса COVID-19 (перевод текста Бьюкенена приводится по публикации на ресурсе inosmi.ru ).

Патрик Бьюкенен (c) buchanan.org

Одной из первых работ, которые принесли Генри Киссинджеру академическую славу, стала книга "Восстановленный мир" - его творение 1950-х годов. В книге рассказывается, как величайшие дипломаты Европы встретились на Венском Конгрессе после наполеоновских войн в 1815 году. Результатом их встречи стало восстановление европейского континента, на тот момент до основания потрясенного войнами Наполеона Бонапарта.

Мир, которого добились эти мудрые мужчины, продолжался без крупных войн целый век - с 1815 года до 1914 года. Существенным перерывом-потрясением стала только прусско-французская война 1870-1871.

И вот теперь, через много лет после той книги, Киссинджер декларирует в "The Wall Street Journal" джорнел" в пятницу [3 апреля 2020 года], что мировым лидерам надо в обязательном порядке, не отрываясь от борьбы с коронавирусной пандемией, начать "переход к миру после коронавируса".

"Неудача может привести к мировому пожару", - предупреждает Киссинджер.

Тем не менее ингредиенты, которые Киссиндер считает необходимыми для приготовления блюда под названием "новый мировой порядок", - эти самые ингредиенты сегодня не в меньшем дефиците, чем аппараты для искусственной вентиляции легких.

"Поддержание доверия общества критически необходимо для международного мира и стабильности",- утверждает Киссинджер.

Но как же нам доверять нашему сопернику Китаю после того, как это государство преступным образом долго скрывало от общественности подлинную опасность и мощь вируса, вышедшего на свет Божий в Ухане?

Как мы можем доверять снова режиму, который до последнего времени осмеливался обвинять в коронавирусе солдат армии США, посетивших Ухань?

Да и в целом, глядя на мятущиеся в условиях кризиса правительства, не получаешь впечатления, которое в голове хоть как-то связывается с выражением "общественное доверие". Скорее в голове всплывает сочетание слов "каждый народ за себя".

Между тем в понедельник, вскоре после выхода статьи Киссинджера, тот же "The Wall Street Journal" так описал недавнее поведение Европы в условиях кризиса:

"Страны ЕС в одностороннем порядке закрыли границы и зажали каждое у себя жизненно необходимое медицинское оборудование, оставив людей брошенными в их собственных квартирах. Оставив магазины наедине с пустыми полками, которые надо чем-то заполнять. А также оставив заодно и больницы с пациентами в критическом состоянии".

Далее "The Wall Street Journal" продолжает: "Когда Италия и Испания, теряя множество людей из-за самых ужасных приступов пандемии в мире, бросились умолять своих более богатых и здоровых северных соседей о помощи, голландские политики просто отвергли все просьбы южан, видя в них лишь очередное проявление неспособности южан управлять собой".

На прошлой неделе Суд справедливости ЕС вынес вердикт, что Польша, Венгрия и Чешская Республика нарушили законы ЕС, когда оказались разместить у себя беженцев во время миграционного кризиса в 2015-м году. Все три нации, однако, не стали извиняться за свое поведение.

А месяцем раньше Греция использовала вооруженные силы, чтобы остановить сирийских беженцев, не давая им войти на греческую территорию. По данным "Хьюмен райтс вотч", греческие войска и просто вооруженные люди на турецко-греческой границе совершали сексуально окрашенные нападения, грабежи и насильственные раздевания в отношении мигрантов. Цель была - загнать этих мигрантов обратно в Турцию. А ЕС по этому поводу в общем и целом хранил молчание.

Когда Дональд Трамп издал указ от 31 января, по которому запрещалось далее путешествовать тем людям, которые недавно посещали Китай, он подвергся критике. Критика исходила от кандидата Демпартии Джо Байдена, который отругал Трампа за "истерическую ксенофобию и раздувание страхов".

А теперь Байден считает, что Трамп все сделал правильно.

Так что даже такие люди, которые всю жизнь были либералами, в конце концов могут и отложить в сторону свою идеологию, если голос народа достаточно громок и звучит четко.

Мы, оказывается, должны "бороться, чтобы вылечить раны мировой экономики", говорит Киссинджер.

Хорошо бы, да только вот кризис выявил, что важнейшая характерная черта этой самой мировой экономики в том, что Китай контролирует выпуск лекарств, включая препараты, необходимые американцам для того, чтобы оставаться в живых. Мы что, хотим продолжить эту зависимость?

Еще слова Киссинджера: "Демократии планеты должны защищать и поддерживать ценности Просвещения… и беречь принципы либерального мирового порядка".

Но разве март 2020 года не подтвердил мудрую правоту президента Александра Гамильтона: "Каждая нация должна стремиться к тому, чтобы внутри себя найти источники всех сущностно необходимых ей товаров".

Сегодня повсюду границы укрепляются, поскольку нации яростно соревнуются за обладание дефицитными масками N95 и аппаратами ИВЛ. Авторитарные лидеры захватывают все больше власти. Ценности семьи, веры, племени, нации и страны, похоже, опять берут верх над всеми остальными.

"В памяти народов сохраняется этот прообраз любой власти: город за стеной… готовый защитить свой народ от внешнего врага… И вот что произошло после начала пандемии - вдруг ожил и задвигался этот анахронизм. Произошло воскрешение города за стеной в тот самый момент, когда процветание стало более всего зависеть от глобальной торговли и свободного перемещения людей".

Вот так: Киссинджер называет саму концепцию суверенного государства "городом за стеной", "анахронизмом", "легендой".

Но постойте: разве сама идея национального государства, чья главная обязанность - защита здоровья, безопасности и выживания основавшего это государства народа, разве сама эта идея - анахронизм, "легенда"?

А может, настоящая легенда, а вернее выдумка и дурацкий миф - это, наоборот, образ некоего Нового Мирового Порядка, в котором разные страны торгуют и весело ездят друг к другу в гости в рамках некоей всемирной федерации?

В этом коронавирусном кризисе мы можем четко увидеть [утопичность этой федерации], это раньше нам надо было ловить ее размытые очертания в туманном стекле прогнозов.

Как это всегда и бывает во время войн, люди в критической ситуации обращаются к "мужам дела", а не к "мужам слова". Люди идут к губернаторам и управленцам, а не к законодателям и краснобаям-конгрессменам. Сейчас нужны руководители, способные действовать, а не говорить: даже внутри страны разные штаты локтями дерутся за получение медицинского оборудования для людей в критическом состоянии.

Что же касается Дональда Трампа, то элиты вдруг стали ругать его не за то, что раньше, а за то, что он действует недостаточно по-диктаторски.

Трамп, ругаются они, не обратился достаточно быстро к Акту об оборонном производстве. Он не использовал свои полномочия, чтобы диктовать компаниям США, что им надлежит производить. Он не закрыл вовремя границы и не прекратил движение внутри страны. Он не отправлял грозные указания губернаторам, которые медлили с закрытием своих штатов.

И вот - народ вымирает, говорят эти люди, потому что Трамп не стал во мгновение ока тем самым страшным автократом, которого наши "прогрессисты" ругали во время слушаний по импичменту всего два месяца назад.