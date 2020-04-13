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ТАСС

Вице-премьер РФ Борисов заявил о выполнении гособоронзаказа по графику

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ работают в особом режиме в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Работы по гособоронзаказу (ГОЗ) ведутся по графику и в полном объеме, несмотря на коронавирус. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов журналистам по итогам заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, которое провел президент России Владимир Путин.

"Что касается непосредственно работы по гособоронзаказу, в настоящий момент размещено 72,6% заданий, что соответствует темпам 2019 года. То же можно сказать и об объеме финансовых средств, перечисленных головным исполнителям ГОЗ. В настоящий момент мы идем в графике [выполнения ГОЗ], все необходимые меры принимаются" - заявил Борисов.

По его словам, в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ работают в особом режиме. "Ведется ежедневный мониторинг производственной деятельности основных интегрированых структур", - отметил вице-премьер.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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