Рогозин в шутку поздравил отбывающего с МКС космонавта Скрипочку с выходом из "принудительной самоизоляции"

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после стыковки с МКС корабля "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту пошутил на тему окончания "принудительной самоизоляции" космонавта Олега Скрипочки, до сегодняшнего дня - единственного россиянина на борту МКС.

"Олега Скрипочку поздравляем с выходом из самоизоляции, принудительной, я бы сказал. Мы очень рады за вас, переживали как обычно, но было внутреннее ощущение, что все идет по плану. Так что объединяйтесь в единый экипаж, единый коллектив", - сказал Рогозин в ходе общения с экипажами корабля "Союз МС-16" и МКС, трансляцию которого в четверг вел "Роскосмос".

Также он передал новому экипажу поздравления с удачной стыковкой от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-16" состоялся в 11:05 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. В 19:13 корабль пристыковался к МКС, примерно через два часа, после проверки герметичности и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом NASA Кристофером Кэссиди перешли на борт станции. Их встретили россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, им предстоит передать управление МКС новому экипажу, после чего 17 апреля они вернутся на Землю.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты за полтора месяца до старта были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль.