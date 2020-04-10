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Известия.ru

Спасти «Крокодила»: Ми-24 начинают жизнь ночных хищников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Самые узнаваемые вертолеты армейской авиации России пройдут тотальную модернизацию

Военное ведомство приступило к модернизации самого массового боевого вертолета в армейской авиации — Ми-24. С учетом опыта современных военных конфликтов экипажи «крокодилов» (так эти машины называют в российской армии) получат приборы ночного видения. Также для работы в темное время суток будут усовершенствованы кабины и прицельные системы. Ранее планировалось постепенно вывести «двадцать четвертые» из состава ВКС, заменив их более современными аппаратами, однако впечатляющие результаты работы вертолета в Сирии заставили пересмотреть это решение. Ми-24 считается одним из символов отечественной армейской авиации. Эти винтокрылые машины участвовали в десятках вооруженных конфликтов по всему миру. Прозвище «крокодил» они получили еще во время войны в Афганистане за примечательный внешний вид и специфическую маскировочную окраску.

Не спишут со счетов

Первые модернизированные вертолеты начнут осваивать пилоты 17-й бригады армейской авиации, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это соединение было сформировано чуть больше года назад на авиабазе в Каменске-Уральском. Тогда же в его составе появилась эскадрилья боевых Ми-24. В ближайшее время эти машины отправят на «апгрейд».

В ходе запланированных работ вертолет получит новое электронное оборудование, прицельный комплекс и вооружение. А экипажи освоят полеты в индивидуальных приборах ночного видения.

Ми-24 «Крокодил»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Боевой Ми-24 поступил на вооружение армейской авиации ВС СССР еще в начале 1970-х. Он стал самым узнаваемым военным отечественным вертолетом. А в 1980-е его облик был одним из символов афганской войны. «Крокодил» (Hind — «Лань», по классификации НАТО) участвовал во многих военных конфликтах, где были задействованы российские войска. Он стоял на вооружении стран Варшавского договора, а также десятков государств Азии, Африки и Латинской Америки.

В последние годы в войска регулярно поступают более современные боевые вертолеты — Ми-28Н «Ночной охотник» и его модернизированный вариант, а также Ка-52 «Алигатор». Некоторое время назад заговорили о планах по полной замене на них парка «двадцать четвертых». Однако в итоге от идеи решили отказаться: вертолёт показал себя достаточно эффективным средством уничтожения террористов в Сирии. В то же время современная война выявила и недостатки базовой версии — на ней трудно работать в ночное время. Так, 31 декабря 2017 года Ми-24, двигавшийся в темноте недалеко от аэродрома Хама, задел линию электропередач — в итоге погибли два из трех членов экипажа.

Не стареют крылом ветераны

— Ми-24 — это очень хорошая платформа, — рассказал «Известиям» бывший замминистра обороны России по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов. — Надо поменять авионику, поставить новые локаторы, тепловизионные ночные прицелы и расширить перечень применяемых средств поражения. Сама конструкция и корпус машины не устаревают. После модернизации боевые возможности «двадцать четвертых» сравняются с Ми-28Н и Ка-52. И это обойдется дешевле примерно в два раза по сравнению с производством нового вертолета.

Ми-28Н «Ночной охотник»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По мнению Анатолия Ситнова, усовершенствованный «Крокодил» сможет столь же эффективно исполнять роль, которую сейчас играет на поле боя Ми-28Н — поражать цели на переднем крае и поддерживать наземные войска. Обе эти машины имеют мощное бронирование и считаются крайне живучими. В то же время у Ми-24 есть и определенное преимущество — в отличие от Ми-28Н он может перевозить до восьми человек в десантном отделении, что несколько расширяет его функционал.

— Модернизация Ми-24 — это правильное решение, — сообщил «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Новые машины выпускают не так уж быстро. И чтобы сразу заменить Ми-24, требуются серьезные финансовые затраты. А показали себя эти вертолёты неплохо. Их конструкция, планер и двигатель позволяют эксплуатировать их ещё длительное время. А прицельное, навигационное оборудование и вооружение улучшат в ходе доработок. После этого Ми-24 смогут решать все задачи, которые стоят перед армейской авиацией.

Ми-24 начали модернизировать для полетов ночью начиная с варианта Ми-24ПН. Таких машин было произведено всего несколько штук. Наработки были впоследствии использованы при создании более современной версии, получившей обозначение Ми-35М, а также новых Ми-28Н и Ка-52. Сейчас такими приспособлениями оснащают даже современные транспортные вертолёты семейства Ми-8.

Ка-52 «Аллигатор»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для того чтобы летчик мог нормально работать в очках ночного видения, модернизируют всю кабину вертолёта. Устанавливают более слабую подсветку приборов, специальные светофильтры на лампы освещения. Изменяют и внешнее оборудование, чтобы оно не засвечивало очки и не мешало безопасному полету.

Опыт современных конфликтов показывает, что использование вертолетов ночью, снижает уровень их потерь от огня противника. Но полеты в тёмное время суток требуют качественного технического оборудования и хорошо подготовленных пилотов.

Как ранее сообщали «Известия», нынешней весной в армейской авиации начали апробировать новую программу подготовки пилотов. Не менее трети всех учебных вылетов должны будут проходить ночью. В это время суток машины наименее уязвимы, однако управлять ими могут только специально подготовленные летчики. Дело в том, что приборы ночного видения передают картину двухмерного изображения местности, в котором нет глубины, поэтому без специальных навыков пилот просто не сможет определить расстояние до предметов.


Роман Крецул, Алексей Рамм, Антон Лавров

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