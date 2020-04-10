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Известия.ru

Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина распорядился помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оборонное ведомство в четверг, 9 апреля.

Тремя рейсами Ил-76 в четверг в эту страну отправят 24 военнослужащих, а также пять единиц военной и специальной техники.

В министерстве отметили, что помощь окажут в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

Минобороны России уже направляло помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 9 апреля, в Боснии и Герцеговине число заразившихся коронавирусом достигло 839 человек, умерли 35 пациентов, а вылечились 95.

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