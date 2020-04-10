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Российская газета

Противолодочные самолеты РФ Ил-38 долетели до Аляски

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Источник изображения: rg.ru

Истребители ВВС США F-22 Raptor и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker были подняты для сопровождения двух противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в зону действия американской ПВО на Аляске. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Российские самолеты были замечены над Беринговым морем 8 апреля. Они не нарушили воздушное пространство Канады или США, отмечается в сообщении.

То, что Ил-38 слетали к американским берегами, подтвердили и в Минобороны РФ. Самолеты выполняли полет на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В ходе тренировки экипажи отработали воздушную разведку, поиск на море различных целей - в том числе подводных лодок.

- Самолеты условно применили противолодочное вооружение, - рассказали в штабе ТОФ. Особое внимание в ходе учений уделялось взаимодействию авиации с кораблем измерительного комплекса "Маршал Крылов" и тактическими группами флота.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет, предназначенный для морской и воздушной разведки, поиска и уничтожения субмарин противника. Современная версия, Ил-38Н оснащена поисковым комплексом "Новелла", состоящим из бортовых радаров и сбрасываемых гидроакустических буев. Помимо указанных выше задач самолет может выполнять радиоразведку и радиоподавление. Вооружение состоит из противолодочных торпед и ракет, бомб и морских мин. Боевой радиус Ил-38 2200 километров.


Антон Валагин

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