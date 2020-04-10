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Российская газета

Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео

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Многие считают, что первым советским ручным пулеметом был ДП-27, однако в 1925 году на вооружение Красной армии был принят ручной пулемет МТ Максима-Токарева.

"Пулемет МТ создавался Федором Токаревым, работавшим на Тульском оружейном заводе, путем переработки и облегчения конструкции станкового пулемета Максима. Несмотря на то, что в результате вес изделия превышал среднее для ручного пулемета значение, его конструкция по меркам тех времен вышла весьма удачной", - рассказал историк Андрей Уланов в рамках специального проекта Калашников.Медиа.

Ручной пулемет Максима-Токарева имел длину 1330 мм и весил 12,9 кг. Автоматика, заимствованная у прототипа без изменений, обеспечивала скорострельность 600 выстрелов в минуту. Для хранения и подачи боеприпасов калибра 7,62х54 R предлагалось использовать холщовые ленты на 100 или 250 патронов. На съемной задней стенке ствольной коробки МТ крепился ружейный приклад с пистолетным выступом, что позволяло вести огонь с сошек.

Кроме сравнительно тяжелого веса, пулемет Максима-Токарева имел проблемы связанные с неправильной работой системы заряжания, что приводило к задержкам при стрельбе. Когда в 1927 году появился ручной пулемет Василия Дегтярева, изделие Токарева отправилось на склады.

Тем не менее МТ успел повоевать в Испании, Китае и принять участие в Великой Отечественной войне.


Николай Грищенко

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Страны
Испания
Китай
Компании
Тульский оружейный завод
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