Войти
Российская газета

Выпускников школ не заберут в армию весной и летом в этом году

292
0
0
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

В четверг начальник Генштаба Валерий Герасимов объяснил, как в нынешних непростых условиях будет организован призыв в армию выпускников вузов, техникумов и колледжей и стоит ли ждать повестки из военкомата школьникам.

Этот вопрос сейчас очень волнует тысячи ребят и их родственников. Они опасаются, что призывников отправят на службу прямо с учебной скамьи, не дожидаясь результатов ЕГЭ и лишив мальчишек возможности поступления в институты и университеты. Проблема достигла такой остроты, что Национальный родительский комитет обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отсрочить весенний набор молодых солдат.

Валерий Герасимов все расставил по своим местам. "Школьники, которым предстоит сдать единый государственный экзамен, а таких насчитывается около 15 тысяч из 650 тысяч , привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - заявил начальник Генштаба.

Студентов вузов и организаций среднего профессионального образования вызовут в военкоматы и на сборные пункты после сдачи выпускных экзаменов.

Сейчас завершается изучение призывников по документам из медицинских и образовательных учреждений, а также из правоохранительных органов. Эти данные позволяют судить о здоровье ребят, уровне их образования, профессиональных и морально-деловых качествах. В военкоматы призывников не вызывают - с ними беседуют по телефону и средствам видеосвязи. Таким же образом до призывников доводят информацию о новом времени их медосвидетельствования , о порядке и сроках работы призывных комиссий. Это важно, ведь повестки многим были разосланы в марте до обострения эпидемиологической обстановки.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
18.06.2015
Высота и точность
02.12.2014
Национальный центр управления обороной России начинает функционирование в полном объеме
03.12.2012
Нюансы реформы под грифом
29.11.2012
Шойгу велел исполнять
28.11.2012
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году