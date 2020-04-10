Глава ОСК рассказал Путину о работе корпорации на фоне коронавируса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация со следующей неделе планирует нарастить персонал, задействованный при выполнении заказов как в сфере гособоронзаказа, так и гражданского сегмента, в частности, промысловых судов, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по ситуации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Предприятия, входящие в состав ОСК, в апреле на фоне продления нерабочей недели будут функционировать в соответствии с указом президента РФ, а также с учетом наличия непрерывных производств и неотложных заказов, сообщали РИА Новости в апреле пресс-службе ОСК. Режим нерабочих дней в РФ продлен до 30 апреля 2020 года.

"Нами с момента объявления карантина были согласованы правила и порядок проведения работ на предприятиях, которые завершают работы со сдаточными кораблями и, соответственно, заказами. Работа эта выполняется ограниченным персоналом. ... Соблюли все правила и инструкции по изоляции сотрудников в возрасте от 65 лет. На сегодняшний день работаем где-то на уровне 32-35% от общей численности предприятия, с учетом того, что на предприятиях, выполняющих сдаточные заказы, этот процент достигает 50-55%", - рассказал Рахманов.

"На следующей неделе планируем увеличить долю до 56-62% и также начинаем разворачивать работы не только на предприятиях, выполняющих ГОЗ (гособоронзаказ - ред.), но и выполняющие гражданские заказы, прежде всего, для наших рыбаков", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.