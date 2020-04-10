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РИА Новости

В Нижнем Новгороде началось производство бактерицидных рециркуляторов

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Нижний Новгород
Нижний Новгород.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт серийному производству бактерицидных рециркуляторов на заводе имени Петровского в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бактерицидные рециркуляторы в период пандемии коронавируса востребованы для обеззараживания воздуха в организациях, которые продолжают работу, и в социальных учреждениях. "Практически сразу, как только начала обостряться ситуация с пандемией, стала очевидной потребность в конкретных изделиях медицинского назначения, которых будет не хватать в силу роста мирового спроса. Мы начали разворачивать производство на своих предприятиях", - цитирует пресс-служба слова Никитина, который посетил цех, где ведется сборка изделий.

Как отметил губернатор, предприятие готово производить большие объемы продукции. В настоящий момент решается вопрос с поставками необходимых комплектующих. "Мы на связи с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым по поводу дополнительных поставок ламп, которые производятся на предприятии в Саранске. Завод имени Петровского готов выпускать около 3 тысяч рециркуляторов в месяц, поэтому потребность очень серьезная", - отметил Никитин.

Также в ходе посещения завода губернатор поручил ускорить запуск на предприятии серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. "Сейчас такие аппараты – самая востребованная медицинская техника. Они помогают добиться снижения (числа) летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Каждый аппарат ИВЛ – это потенциально спасенная жизнь. На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером", - заявил глава региона.

Он отметил, что при наличии комплектующих на заводе могут производить до 10 аппаратов в сутки. "Я лично буду заниматься этим вопросом. У нас есть отличная координационная база – Научно-образовательный центр, созданный в рамках национального проекта "Наука", - подчеркнул губернатор.

Никитин поручил заместителю губернатора Андрею Саносяну срочно организовать взаимодействие разработчиков завода имени Петровского с представителями других нижегородских промышленных предприятий.

"Благодаря оперативному вмешательству губернатора мы смогли получить первую партию кварцевых ультрафиолетовых ламп для рециркуляторов. Также освоили производство наркозно-дыхательных аппаратов с функцией искусственной вентиляции легких, которые уже имеют регистрационные удостоверения от Росздравнадзора. Единственный вопрос - в комплектующих. Надеюсь, что совместно мы сможем решить эту проблему", - сказал генеральный директор завода Николай Упирвицкий.

Он подчеркнул, что в Нижегородской области есть заводы, которые способны освоить производство тех или иных комплектующих. "Параллельно под задачи области мы сейчас начнем разворачивать серийное производство. Рассчитываем приступить к нему через 2-3 недели", - сказал Упирвицкий.

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