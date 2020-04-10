"Около 100 стран". Путин оценил объем заказов на российскую технику

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

МОСКВА, 9 апреля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал об объеме заказов на российскую военную технику в 2019 году.

В четверг Путин провел очередное заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, оно прошло в формате видеоконференции. Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, в условиях жесткого противодействия конкурентов, неблагоприятной конъюнктуры в целом, России удалось превысить собственные планы на 2 процента.

"За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов. В числе партнеров – около 100 стран мира", – сказал Путин.

В ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами президент добавил, что хороший импульс для продажи российской военной техники дало проведение в октябре прошлого года саммита Россия – Африка, где были подписаны новые контракты на общую сумму около 1 миллиарда долларов.

Однако президент отметил, что России потребуется корректировка работы в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, предстоит найти эффективные пути для сохранения ведущих позиций страны в экспорте продукции военного назначения.

Также Путин отметил негативное влияние COVID-19 и попросил просчитать риски в военной сфере, связанные с его распространением.

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