Путин потребовал скорректировать работу в сфере ВТС из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что России потребуется корректировка форм и методов работы в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы сохранить ведущие позиции по экспорту продукции военного назначения.

"Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня, дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику. В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что итоги работы в сфере ВТС положительные, хотя в целом была неблагоприятная конъюнктура и жесткое противодействие конкурентов.

"Система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 млрд долларов. В числе партнеров – около ста стран мира", – сказал он.

По словам Путина, хороший импульс дал саммит Россия – Африка, со странами этого континента были подписаны новые контракты на сумму около 1 млрд долларов. Кроме того, в пользу России играет "успешный опыт боевого применения" оружия в Сирии, отметил президент.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в марте сообщал, что за последние лет объем экспорта российского вооружения снизился на 18%.

В конце января сообщалось, что Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия опустилась на третье месте.

Сергей Гурьянов