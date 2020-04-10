Войти
Деловая газета "Взгляд"

Путин потребовал скорректировать работу в сфере ВТС из-за коронавируса

117
0
0
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Струговец

Президент Владимир Путин заявил, что России потребуется корректировка форм и методов работы в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы сохранить ведущие позиции по экспорту продукции военного назначения.

"Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня, дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику. В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что итоги работы в сфере ВТС положительные, хотя в целом была неблагоприятная конъюнктура и жесткое противодействие конкурентов.

"Система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 млрд долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 млрд долларов. В числе партнеров – около ста стран мира", – сказал он.

По словам Путина, хороший импульс дал саммит Россия – Африка, со странами этого континента были подписаны новые контракты на сумму около 1 млрд долларов. Кроме того, в пользу России играет "успешный опыт боевого применения" оружия в Сирии, отметил президент.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в марте сообщал, что за последние лет объем экспорта российского вооружения снизился на 18%.

В конце января сообщалось, что Китай вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия опустилась на третье месте.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Компании
СИПРИ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.10.2018
"Триумф" Индии. Что даст стране покупка российской системы С-400
26.04.2017
Россия будет падать в рейтинге мировых военных расходов
17.03.2017
Выбор оружия (La Tribune, Франция)
16.09.2016
Война в Сирии — витрина российского оружия (Aftenposten, Норвегия)
26.03.2012
Россия на мировом рынке вооружений
13.03.2012
Россия вооружит мир до зубов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну