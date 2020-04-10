Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»

116
0
0
Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Графики изготовления космических аппаратов «Информационными спутниковыми системами» (ИСС) сорваны вследствии задержек в поставках комплектующих от субподрядчиков, говорится в публикации «Спрос за дисциплину» газеты «Сибирский спутник».

В публикации издания ведущего предприятия «Роскосмоса», занимающегося созданием спутников, обсуждается прошедший в марте в ИСС Совет главных конструкторов. Утверждается, что «Роскосмос» четыре года назад получил от государства для ИСС на разработку аппаратуры для спутников «сумму с большим количеством нулей», в результате чего, по словам замглавы госкорпорации Михаила Хайлова, «на выходе [получилась] дырка от бублика».

По словам ведущего менеджера проекта «Глонасс-К2» Юрия Скобелева, «Российские космические системы», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и «Российский институт радионавигации и времени» еще не завершили наземную экспериментальную отработку бортовой аппаратуры, которая уже должна стоять на спутниках.

«В большинстве случаев задержка поставок бортовой аппаратуры связана с необходимостью импортозамещения комплектующих. Но вновь и вновь ссылаться на эту проблему уже просто нельзя — зарубежные санкции больше не могут служить оправданием для смещения сроков», — говорится в статье.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на зарубежные комплектующие приходится не менее 20 процентов микроэлектроники производимых в настоящее время спутников российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В апреле 2018 года гендиректор ИСС Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
РИРВ
РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
03.11.2017
Производитель "Глонасс": в 2021 году создадим импортонезависимый спутник
23.09.2013
Земельно-имущественная реформа космического ведомства
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
19.08.2010
Совещание по космическому аппарату «Глонасс-К»
14.02.2008
Мир - на ладони. Навигационный приоритет России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:15
  • 1
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну