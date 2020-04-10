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Военное обозрение

Украинский бронеавтомобиль «Козак-2М1» принят на вооружение ВСУ

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Источник изображения: defence-ua.com

Новый бронеавтомобиль поступил на вооружение ВСУ. Приказом министра обороны Украины Андрея Тарана на вооружение украинской армии принят бронированный автомобиль Козак-2М1. Об этом сообщает DefenseExpress.

Бронированный автомобиль "Козак-2М1" (Казак-2М.1, Казак-2М-Д) – модификация бронеавтомобиля "Козак-2М" для украинских десантно-штурмовых войск. Заявляется, что бронеавтомобиль соответствует стандартам НАТО по защите от стрелкового оружия и противоминной защите. Броня выдерживает бронебойно-зажигательную пулю калибра 7,62 мм "в любой проекции" и подрыв фугаса под колесом, соответствующий 8 кг тротила.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус и независимую подвеску. Масса бронеавтомобиля 14 тонн, он оснащен 280-сильным дизельным двигателем с объемом в 5,9 литра и крутящим моментом в 950 Н*м, клиренс - 500 мм. Максимальная скорость - 110 км/час. Экипаж - 2 человека + 6 человек десанта. На бронеавтомобиль может быть установлен крупнокалиберный пулемет в защищенной турели.

"Козак-2М1" проходил государственные испытания с октября 2018 года по декабрь 2019 года.

Базовый бронированный автомобиль "Козак-2М" был разработан на основе решения Министерства обороны Украины. На сегодняшний день существует еще одна модификация бронеавтомобиля - автомобиль разведки и целеуказания артиллерии "Козак-2М2" (Казак-2М-Г). О принятии его на вооружение ВСУ пока не сообщалось.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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