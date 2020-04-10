Борьбу с коронавирусом обсудили российские и китайские военные медики

Новая информация военврачей из КНР будет учтена российской военно-медицинской службой

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские и китайские военные медики в режиме телемоста обсудили методы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает министерство обороны РФ.

"Китайские коллеги поделились опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже в ближайшие дни новая информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

В ходе телемоста "обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм её течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействия заносу и распространению новой инфекции в воинских коллективах", информирует военное ведомство.

Решено регулярно проводить совместные российско-китайские консультации по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает военное ведомство.

"Обсуждение было организовано в режиме телемоста в Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны РФ. Телемост по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между Военно-медицинской академией имени Кирова Минобороны России и Военно-медицинским университетом Народно-освободительной армии Китая", - сказано в сообщении.

От российской стороны в телемосте приняли участие ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Российские военные медики рассказали о проводимом комплексе мероприятий в Вооруженных силах РФ по профилактике заноса и распространения инфекции с учётом повседневной деятельности войск и сил", - сказано в пресс-релизе.