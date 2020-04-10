Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ выполнили полет на максимальный радиус действия

В смешанном авиационном полку Краснознамённого объединенного командования войск и сил на северо-востоке России проводится летно-тактическое учение (ЛТУ), сообщил Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

В ходе учения экипажами отрабатываются вопросы применения противолодочных самолетов Ил-38 и транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море. Для решения задач по поиску подводных лодок условного противника противолодочные самолёты использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения, а также условно применили противолодочное вооружение.

В рамках ЛТУ противолодочные самолеты Ил-38 совершили полёт на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром. По маршруту следования самолёты Ил-38 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.

По плану учения особое внимание уделялось вопросам взаимодействия самолетов с кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов» и тактическими группами кораблей, а также отработке действий в составе пар и звеньев.