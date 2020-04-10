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WarSpot

LRASM набирает обороты

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Американские вооружённые силы запасаются новыми «умными» крылатыми ракетами. Вчера, 8 апреля, портал janes.com сообщил о том, что ВВС США заказали компании Lockheed Martin вторую партию противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C (LRASM).

Первая партия из 23 ракет была заказана ВВС США ещё в 2017 году. LRASM успешно прошла тестирования, и годом позже была принята на вооружение. Теперь же подписан контракт на 48 ракет общей стоимостью $167,47 млн. Поставки рассчитаны на три года и должны завершиться до апреля 2023 года.

Крылатая ракета LRASM

Источник изображения: navaltoday.com

Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году эти ракеты прошли первые испытания, а спустя год этими ракетами вооружили некоторые корабли американских ВМС.

AGM-158C разработаны для замены , состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несёт боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей манёвренный полёт на дозвуковой скорости (разрабатывалась и сверхзвуковая версия ракеты, но этот проект отвергло Минобороны США).

Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолётов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков , а также запускаться с истребителей -18 и II.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
JASSM
LRASM
Mark 41
Компании
Lockheed-Martin
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