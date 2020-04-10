Владимир Путин призвал обеспечить ритмичную работу ОПК

Действия властей в связи с эпидемией коронавируса направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан, но они должны быть сбалансированными и адекватными ситуации в каждом регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие руководители ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Прежде чем начать работу, Путин пояснил, что решил поговорить с руководителями регионов, главами холдингов и предприятий, занятых в ОПК. "Потому что на столько, на сколько эффективно работает промышленность, на столько будут видны наши успехи в области сотрудничества с иностранными государствами в этой области", - обосновал он.

Президент отметил, что хотел бы услышать напрямую, как выстроено взаимодействие между предприятиями промышленности, региональными властями и центральными офисами холдингов и правительством. "Хочу посмотреть, как идет это взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином", - сказал он.

"Наши действия, я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан", - продолжил Путин. Но они должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, подчеркнул он. "Тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс", - подчеркнул глава государства.

Кира Латухина