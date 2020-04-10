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ТАСС

ОАК не видит рисков для выполнения военных контрактов из-за коронавируса

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Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В ОАК сообщили, что во время нерабочей недели продолжали работу подразделения, которые отвечают за поддержание исправности боевой техники

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уверена в выполнении гособоронзаказа и контрактов по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил в четверг ее гендиректор Юрий Слюсарь на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством президента РФ Владимира Путина.

"По выполнению государственного оборонного заказа и выполнению контрактов по линии военно-технического сотрудничества рисков для корпорации мы не видим", - сказал Слюсарь.

По его словам, во время нерабочей недели продолжали работу подразделения, которые отвечают за поддержание исправности боевой техники. "Это наш абсолютный приоритет, мы должны поддерживать исправность на данном уровне", - отметил гендиректор.

Вместе с Минпромторгом ОАК составила перечень из 109 наиболее критичных поставщиков ряда систем. "В их адрес направлены письма о необходимости поддержания производств на заданном уровне по всем программам, включая серийное производство, контракты жизненного цикла и проведение испытаний", - пояснил Слюсарь.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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