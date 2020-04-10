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Деловая газета "Взгляд"

США заявили о перехвате противолодочных российских самолетов у берегов Аляски

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, заявило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Утверждается, что перехват осуществили два F-22 при поддержке KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS. Ил-38 якобы входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года, передает РИА "Новости".

"Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов, они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады", – говорится в сообщении NORAD.

В марте NORAD также заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.

Сергей Гурьянов

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
E-3
F-18
F-22
KC-135
Ил-38
Ту-142
Проекты
2020-й год
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