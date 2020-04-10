Предприятия тульского оборонного комплекса развивают компетенции в сельском хозяйстве

4 апреля 2020 года ООО "ТуламашАгро", созданное весной 2019 года тульскими предприятиями оборонного комплекса и занимающееся выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, одним из первых в Подмосковье приступило к началу посевных работ.

Начало посевных работ (с) ООО "ТуламашАгро"

По словам руководителя предприятия Юрия Андрианова, в этом году планируется обработать около 60 тыс. га земли, выделенных под посевы. Согласно информации Тульской службы новостей, по итогам 2019 года общий валовой сбор зерновых и масличных составил более 100 тыс. т (около 1,3 млрд рублей). В этом году ООО "ТуламашАгро" рассчитывает увеличить данный показатель в 1,5 раза.

Генеральный директор ООО "ТуламашАгро" Юрий Андрианов (с) ООО "ТуламашАгро"

"Каждый механизатор снабжен всеми необходимыми обеззараживающими средствами и масками, пища привозится индивидуально в отдельных контейнерах", - отметил Андрианов. Все работники проходят медицинские проверки, при выполнении работ обеспечиваются необходимые меры безопасности и соблюдается дистанция.

Примечание bmpd. Юрий Михайлович Андрианов - полковник в отставке, кадровый офицер танковых войск, участник боевых действий в Анголе. После увольнения из вооруженных сил занимал руководящие должности в компаниях "Спецвнештехника", "Росвооружение", "Промэкспорт", занимал должность генерального директора Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 2011-2018 годы - первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области.

30 октября 2018 года в рамках научной конференции "Огарковские чтения", организованной Центром анализа стратегий и технологий, Юрий Андрианов был награжден премией Огаркова за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Жюри премии отметило, что Юрий Андрианов, будучи главой правительства Тульской области, активно способствовал развитию таких предприятий, как ОАО "КБП имени академика А. Г. Шипунова", ОАО "НПО "Сплав", ОАО "НПО Стрела", "Туламашзавод", "Тульский оружейный завод", "Тулаточмаш". Под его руководством был разработан проект программы развития научно-образовательного кластера оборонной промышленности региона.