Закупки вооружений во время кризиса: в Польше призывают брать пример с США

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Кризис не отменяет необходимости военных заказов. Более того, сложные текущие условия выводят на первое место стабильные и быстрые заказы. На это обстоятельство обращает внимание польское издание Defence24.pl.

Публицист Петр Ящук в своей статье не зря обращает внимание на США. В начале апреля 2020 года ВМС США, к примеру, приняли меры по ускорению выполнения заказов. Помощник министра ВМС США Джеймс Гертс называет среди заказов на общую сумму в 2 млрд долларов приобретение морских патрульных самолетов P-8 Poseidon производства Boeing и ракет класса воздух-воздух AIM-9X Super Sidewinder производства Raytheon. При этом с поставщиками ВМС США рассчитается очень быстро, собираясь таким образом помочь и субпоставщикам.

Поскольку пандемия в обозримом будущем закончится, американское руководство считает необходимым не допустить сокращения производственных мощностей. Для этого они должны получать финансирование, а значит - быть загружены новыми заказами. При этом инициатива исходит не только от военного ведомства.

Так, одна из крупнейших в мире военно-промышленных компаний Lockheed Martin в начале апреля пообещала выделить более 50 млн долларов малым и средним поставщикам, чтобы последние смогли не только работать, но и поддерживать занятость населения, не допуская социально-экономического коллапса в США. Сотни миллионов долларов на поддержку поставщиков готовы выделить в министерстве Военно-морских сил США.

Помимо перечисленных выше заказов, ВМС США собираются ускорить заказы на новые десантные корабли и на новый транспортный док – амфибию LDP-31. Кроме того, по словам помощника военно-морского министра, в настоящее время ВМС США выбирает поставщика, который сможет заняться строительством нового фрегата для американского флота. В этом заказе также не будет никаких задержек с оплатой, уверяет чиновник.

В Польше, в отличие от США, дела с военными заказами обстоят куда сложнее. Представители польской военно-промышленной отрасли обратились к руководству страны с призывом предпринять аналогичные действия по поддержке предприятий, работающих на укрепление обороноспособности страны.

Так, президент WB Group Петр Войцеховский призывает Министерство обороны Польши в условиях кризиса сосредоточить свое внимание на закупках вооружений у отечественных предприятий, так как это даст им поддержку и обеспечит рабочие места – и напрямую, и через субподрядчиков.

Мы прекрасно понимаем ответственность, которая лежит на нас, не только за содержание 1200 наших сотрудников и их семей, но и за тысячи людей, работающих в малых и средних компаниях, сотрудничающих с нами. Вот почему мы настоятельно призываем правительство размещать оборонные заказы в польских предприятиях, даже за счет отсрочки или задержки закупок в иностранных компаниях той продукции, которую польская промышленность не может производить,

- заявляет Войцеховский.

Польские промышленники считают, что обеспечение безопасности государства подразумевает не только защиту внешних рубежей, борьбу с терроризмом, со шпионажем, но и защиту от кризисных явлений в экономике посредством поддержки отечественных предприятий. К тому же, заказы у отечественных предприятий могут обеспечить в будущем и прорыв польской продукции на мировой рынок вооружений.

По мнению военно-промышленных кругов, Польше просто необходимо взять пример с США и точно также поддержать свои оборонные предприятия, а также предприятия, действующие в других направлениях экономики и секторах промышленности. Впрочем, сама польская аудитория относится к данному предложению довольно саркастически. Достаточно ознакомиться с комментариями:

Предлагаю ввести в эксплуатацию производство рогаток, боевых луков и велосипедов. Благодаря этому мы будем поддерживать наши производственные мощности не только во время кризиса,

- пишет некто Роберт.

Другой пользователь убежден, что Польша будет как раз закупать американское вооружение, чтобы поддержать военно-промышленный комплекс США. Что еще ожидать при полной зависимости Варшавы от Вашингтона в принятии важнейших решений. Еще один комментатор задается вопросом, не стоит ли пока переориентировать производственные мощности на выпуск респираторов, масок, защитных костюмов, так востребованных в условиях пандемии.

То есть, сама возможность и даже необходимость поддержки польского военпрома в условиях пандемии ставится рядовыми поляками под большой вопрос. Мало кто не верит, что действующее правительство сможет поступиться интересами Соединенных Штатов, а не Польши.