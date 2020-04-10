СМИ Израиля: наше оружие из Азербайджана оказывается у боевиков

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Издание NzivNet, традиционно связываемое со спецслужбами АОИ, обратило внимание на поставки оружейных систем, следующих из Азербайджана в адрес незаконных вооруженных формирований.

Источники Армии обороны Израиля утверждают, что Турция в ходе ливийской кампании использовала беспилотники разработки концерна «Таасия авирит» [IAI - один из основных концернов ОПК Израиля]. Согласно исследованиям, проведенным израильскими экспертами, Анкара передавала адресную военную помощь террористам «Аль-Каиды» благодаря «вторичным» поставкам Баку.

Отмечается, что собранные в Азербайджане боевые системы израильского происхождения перепродавались Турции, которая их отправляла террористам. Как утверждает обозначенное издание, данная практика полностью разрушает основу для сотрудничества между странами. Указывается, что при заключении контракта была сделана специальная оговорка: изделия израильской разработки, созданные на территории Азербайджана, не могут использоваться никем, кроме как Турцией.

Массовое применение израильских систем в сторонних конфликтах является «вопиющим нарушением обязательств», считает издание.

Оружейные системы, которые производятся в Азербайджане по лицензии Israel Aerospace Industries, были закуплены Турцией для использования турецкой армией, но были поставлены боевикам «Аль-Каиды», действующей в Ливии

- говорится в материале издания.