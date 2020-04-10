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ЦАМТО

На Севмаше внедрена инновационная технология изготовления труб для надводных кораблей

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 9 апреля. На Севмаше усовершенствована технология изготовления труб для корабля проекта 11442М. Выпуск этих изделий производится на автоматизированном комплексе.

В рамках Федеральной целевой программы Севмаш в предыдущие годы приобрел и установил трубогибочные станки для изготовления труб различных диаметров, автоматизированный комплекс для измерения геометрических параметров и гибки труб.

Усовершенствование технологии гибки труб было реализовано за счет доработки программного обеспечения. Также внедрен инновационный метод монтажа труб на АПЛ. Теперь он проводится с использованием аналитической информации 3D-модели корабля, которая поступает от проектанта – "Северное ПКБ". На корабле проекта 11442М большое количество этих изделий различной конфигурации. Общая протяженность трубопроводов составляет более 100 км.

Благодаря инновационным технологиям существенно сократятся сроки монтажа судовых трубопроводов и расход материалов.

Севмаш ежегодно обновляет производство как за счет собственных средств, так и государственных. Предприятие участвует и в федеральных целевых программах, направленных на развитие ОПК, говорится в сообщении пресс-службы АО "ПО "Севмаш".

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Севмаш
СПКБ
Проекты
1144 Орлан
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