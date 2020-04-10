Нигерия получила первую партию китайских танков и самоходных гаубиц

Источник изображения: https://twitter.com/Jakepor21

Нигерия получила первую партию китайских бронетехники. Разгрузка судна, доставившего бронетехнику в порт столицы Нигерии город Лагос, прошла 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нигерии.

По данным, представленным нигерийскими военными, в первую партию вошло 17 единиц бронетехники - это основные танки VT4, колёсные САУ ST1 и самоходные гаубицы SH2. Техника поставлена в рамках контракта между федеральным министерством обороны Нигерии и China Ordnance Industries Group Corporation, подписанного в 2019 году по итогам тендера. Сумма контракта составляет 152 млн. долларов США и включает в себя неназванное количество основных боевых танков VT4 (MBT-3000), колесных танков ST1 и 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2.

Китай выиграл тендер на поставку военной техники благодаря своей гибкой и качественной политике постпродажного технического обслуживания поставляемого вооружения и оборудования. Мы теперь ожидаем более энергичные операции нигерийской армии по устранению угроз для безопасности страны, таких как террористы из "Боко харам" и других

- заявил начальник управления планирования вооруженных сил Нигерии генерал-лейтенант Ламиди Адесун.

Источник изображения: https://twitter.com/Jakepor21

Отметим, что в сумму контракта входит не только техника, но и подготовка экипажей и обслуживающего персонала. Как заявили в военном ведомстве страны, нигерийские экипажи танков и САУ, проходящие обучение в Китае, прибудут позднее из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что основной боевой танк VT4, производства китайской компании NORINCO, разработан специально для поставки на экспорт и на вооружение НОАК приниматься не будет.