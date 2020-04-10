Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам ВТС с участием руководителей ряда предприятий ОПК

ЦАМТО, 9 апреля. Президент России Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей ряда предприятий ОПК.

Ниже вступительное слово В.Путина, выступления руководителей ряда предприятий ОПК и регионов приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Сегодня мы проводим очередное заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Но прежде чем начать эту работу, я хотел встретиться с рядом руководителей регионов России, руководителями холдингов и предприятий, занятых в оборонно-промышленном комплексе. Потому что настолько, насколько эффективно работает промышленность, настолько будут видны наши успехи в области сотрудничества с иностранными государствами в этой области.

Я вот в связи с чем решил встретиться с вами и поговорить сначала на эту тему. Нам нужно понять, я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, как выстроена работа между предприятиями промышленности, региональными властями и центральными офисами холдингов и правительством. Хочу посмотреть, как идет это взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином.

Что хотел бы еще подчеркнуть. Наши действия, я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более, если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс.

Я сейчас предоставлю слово коллегам, потом мы продолжим уже в закрытом режиме.

Сначала хотел бы послушать Богинского Андрея Ивановича, генерального директора холдинга "Вертолеты России".

А.Богинский: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Сегодня предприятия холдинга работают в рамках штаба. В госкорпорации "Ростех", в холдинге, на предприятиях холдинга еще до объявления нерабочих дней были созданы штабы, каждый штаб координирует свою деятельность как с Министерством промышленности и торговли, госкорпорацией "Ростех", так и с регионами.

По отдельным предприятиям на примере Ростовского вертолетного завода могу сказать о том, что мы координируем деятельность с властями Ростовской области в части обеспечения санитарных норм и правил. На сегодняшний день коллектив завода продолжает работу по выполнению в срок и в полном объеме заданий гособоронзаказа и наших обязательств в сфере военно-технического сотрудничества.

В период с 30 марта по 3 апреля на отдельных участках предприятий было обеспечено продолжение непрерывных технологических процессов, изготовление длинноцикловых деталей и комплектующих. Параллельно во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и регионом мы принимали меры по обеспечению работающих на предприятии сотрудников обязательными антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты, а также созданию таких запасов на перспективу.

С учетом решения о продлении нерабочих дней до 30 апреля и предоставления регионам возможности корректировать порядок работы предприятий "Роствертол" уже получил согласование от Ростовской области на работу производства.

На сегодняшний день на предприятии работают 30 процентов основных производственных рабочих. Мы планируем и дальше поэтапно увеличивать этот показатель. К середине следующей недели он превысит 50 процентов, к 20-м числам апреля достигнет 78 процентов от численности основных производственных рабочих. Конечно же, продолжим это делать с учетом специфики обстановки в Ростовской области, в тесном взаимодействии с региональным штабом, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Хотел бы добавить, что максимальные производственные мощности Ростовского вертолетного завода превышают имеющийся на сегодня у предприятия суммарный объем заказов как по ГОЗ, так и по ВТС, поэтому на сегодняшний день "Роствертол" способен выполнить имеющиеся обязательства в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих.

Также совместно с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспортом мы взаимодействуем с регионом в части обеспечения санитарных норм при возвращении специалистов предприятий, в данном случае "Роствертола", из зарубежных служебных командировок. На сегодняшний день только в апреле планируется возвращение 15 сотрудников, сегодня все они находятся в тесном контакте с посольствами и представителями госкорпорации "Ростех" за рубежом.

Такие же нормы и требования сделаны на всех предприятиях холдинга. Общее количество сотрудников, основных производственных рабочих сегодня составляет 30 процентов с постепенным увеличением – более 50 процентов на следующей неделе и, как я уже сказал, к 20-м числам апреля, соответственно, по всем предприятиям холдинга будет выведено на работу порядка 75 процентов основных производственных рабочих. Дома останутся сотрудники старше 65 лет, люди с заболеваниями и родители детей, которые сегодня не ходят в школу.

Доклад закончил.

В.Путин: Как у вас отношения складываются с региональными властями, с Министерством?

А.Богинский: Владимир Владимирович, у нас прямой контакт с губернаторами, прямой контакт и с Денисом Валентиновичем Мантуровым, Сергеем Викторовичем Чемезовым, с Юрием Ивановичем Борисовым, поэтому на все наши просьбы идет быстрая реакция.

У нас есть соответствующие планы-графики, мы регулярно по ним сдаем отчеты и делаем все для того, чтобы обеспечить работников предприятий антисептическими средствами.

С Анной Юрьевной Поповой по ее рекомендациям организована работа по пропускному режиму на предприятиях, по дезинфекции помещений, поэтому здесь есть только помощь и поддержка.

В.Путин: Спасибо.

Хотел бы послушать губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича.

Василий Юрьевич, пожалуйста.

В.Голубев: Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги!

У нас в области сегодня 25 предприятий ОПК, 17 из них – стратегические. Они все входят в список системообразующих предприятий Ростовской области и все сейчас работают.

С 18 марта на предприятиях были введены необходимые санитарные меры по поручению председателя правительства и на каждом предприятии были приняты необходимые профилактические меры. Мы в этот период особенно активно работали, созданы штабы, введены запреты на выезды работников за территорию Российской Федерации, ограничены командировки сотрудников. Сотрудники предприятий, которые возвращались из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, находились и находятся в режиме самоизоляции.

Организовали ежедневный температурный контроль для сотрудников на рабочих местах, проводим комплекс мероприятий по регулярной дезинфекции помещений и довели до коллективов инструкцию по правилам санитарного поведения в этой ситуации и порядку действий при обнаружении симптомов.

В период действия Указа президента деятельность предприятий была частично приостановлена до 3 апреля. Мы знаем, что это было сделано по согласованию с руководством головных корпораций. Но предприятия продолжали работать, прежде всего, по выполнению гособоронзаказа. Одно у нас было исключение, это предприятие "Каменскволокно". Там непрерывный технологический цикл, оно продолжало работу.

Постановлением правительства региона мы установили перечень, по Вашему поручению, Владимир Владимирович, всех видов деятельности, которые временно приостановлены на территории области. Предприятия ОПК не вошли в этот перечень. Мы их проинформировали в обязательном порядке и незамедлительно.

Сейчас поэтапный вывод. На всех предприятиях работает достаточное количество людей, которые занимаются гособоронзаказом. И мы точно понимаем, что предприятия, по заверению руководителей, выполняют необходимые задачи по гособоронзаказу.

В то же время по-прежнему, контролируем строгое соблюдение санитарных норм. По информации предприятий, мы специально провели опрос, общение с руководителями в течение всего этого периода: существенного влияния на выполнение работ по гособоронзаказу это не оказало.

Тем не менее, уважаемый Владимир Владимирович, есть несколько вопросов, которые, мне кажется, важно сейчас иметь в виду и обратить на них внимание. Сегодня у предприятий ОПК возникли некоторые сложности, и мы вместе с ними обсуждали эти вопросы. Например, приостановка работы смежников. Для примера, "Роствертол" сегодня взаимодействует со 122 предприятиями-поставщиками. Из них работают, по информации на утро сегодняшнего дня, в ограниченном режиме 25.

Следующий вопрос – это дефицит оборотных средств, который вызван частичной приостановкой деятельности. И у нас есть предложение вот какого характера: рассмотреть возможность авансирования работ, по оценкам руководства, примерно на 80 процентов (я говорю в данном случае точно о "Роствертоле") по наиболее значимым государственным контрактам, что позволит профинансировать предприятия смежников.

В то же время, было бы целесообразно Минпромторгу довести субъектам Российской Федерации рекомендации не ограничивать деятельность исполнителей и соисполнителей гособоронзаказа в рамках своих полномочий в соответствии с Указом президента страны.

Владимир Владимирович, хотел бы в завершении сказать следующее. Мне кажется, наше взаимодействие с холдингом, с руководителями оборонных предприятий всегда носило продуктивный характер. А в этой ситуации мы это делаем достаточно регулярно, практически ежесуточно анализируем ситуацию – не только по этим предприятиям, но здесь отдельный прицел, как говорится.

"Роствертол" ни разу не допускал срывов, я специально поинтересовался, в выполнении гособоронзаказа. И как заверило меня руководство предприятия, не допустит срыва и впредь.

Вместе с тем, еще одна тема, на которую хотел бы обратить внимание. Сегодня на этих наших предприятиях трудится 31600 человек, из которых 2600 – люди старше 65 лет. Я специально поинтересовался, повлияет ли их отсутствие на решение этой задачи. Мне сказали: не повлияет.

Поэтому я считаю важным сохранить в полной мере для этих людей режим ограничений, который действует для этой категории сейчас, и, учитывая, что руководство предприятий говорит, что это не повлияет на решение задачи, мы со своей стороны будем усиливать взаимодействие, прежде всего сохраняя здоровье людей старше 65 лет и всех сотрудников этих предприятий.

Спасибо.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.