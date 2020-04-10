Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12

В рамках исполнения государственного оборонного заказа, основная производственная площадка Группы компаний «Калашников» - АО «Концерн «Калашников», досрочно закрыла свои обязательства по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Изделия предназначены для нужд Министерства обороны России, сообщила пресс-служба концерна.

«Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Нашим приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками», - прокомментировал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов.