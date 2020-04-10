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Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках исполнения государственного оборонного заказа, основная производственная площадка Группы компаний «Калашников» - АО «Концерн «Калашников», досрочно закрыла свои обязательства по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Изделия предназначены для нужд Министерства обороны России, сообщила пресс-служба концерна.

«Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Нашим приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками», - прокомментировал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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