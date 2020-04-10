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ТАСС

Выпускников школ не будут призывать на службу весной 2020 года

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Призывники. Архивное фото
Призывники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выпускники школ, подлежащие призыву этой весной, не будут призываться, получат возможность сдать ЕГЭ, кампания которого начнется в этом году позже в связи с эпидемией коронавируса, и поступить в вузы. Об этом сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании.

Призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса.

"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тыс. человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. из 650 тыс. человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов.

По его словам, студенты, которые "завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов".

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ. Экзамены начнутся 8 июня, а закончатся 11 июля.

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