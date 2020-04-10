Экипаж французского авианосца Charles De Gaulle заражен коронавирусом

Как сообщают французские СМИ, находившийся в походе в Атлантическом океане единственный авианосец ВМС Франции R 91 Charles De Gaulle направлен в свою базу в Тулон после обнаружения коронавируса COVID-19 примерно у 40 членов его экипажа (насчитывающего 1760 человек, включая численность личного состава авиакрыла и группы управления 560 человек). Министерство вооруженных сил Франции объявило об отзыве корабля в базу 8 апреля.

Авианосец ВМС Франции R 91 Charles De Gaulle выходит из Тулона в поход ("Миссия Foch") 21.01.2020 (с) ВМС Франции

Авианосец Charles De Gaulle вышел в море из Тулона 21 января 2020 года (поход был обозначен как "миссия Foch") и в начале марта перешел в Атлантический океан, прибыв в Брест 13 марта. После этого корабль принял участие в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане и Северном море, а теперь начал переход в восточную часть Средиземного моря для участия в операции "Chammal" против сил Исламского государства в Ираке и Сирии. Прибытие авианосца в Восточное Средиземноморье ожидалось к 23 апреля. На борту корабля находятся 20 истребителей Dassault Rafale M.

Предполагается, что заражение коронавирусом нескольких членов экипажа корабля произошло во время стоянки в Бресте с 13 по 16 марта.

8 апреля на авианосец была отправлена ​​специальная военная медицинская группа с оборудованием для тестирования на коронавирус. Группа будет выявлять случаи заражения и предотвращать распространение коронавируса на борту корабля.

Моряки, показывающие симптомы заражения, помещены в изолированный карантин в качестве меры предосторожности по отношению к остальной части экипажа, подвергаются усиленному медицинскому наблюдению. Сообщается, что у зараженных ухудшения здоровья не наблюдалось.

Согласно официальному сообщению, организация службы на борту авианосца была адаптирована для продолжения плавания при обеспечении здоровья моряков. Меры предосторожности также были усилены и продолжают строго соблюдаться, - в частности, моряки авианосца очищают места общего пользования два раза в день, уделяя особое внимание дезинфекции проходов, ручек и кранов и дезинфицируя общие операторские посты, телефоны и компьютеры после каждого использования; количество собраний и участников было сокращено, собрания в определенных жилых помещениях были ограничены. Лицевые маски распространяются в качестве профилактической меры -но только среди личного состава, у которого могут проявляться симптомы (в частности, кашель). Люди с возможными симптомами два раза в день осматриваются медицинским персоналом.

Авианосец имеет собственный медицинский блок с медицинской бригадой, состоящей из примерно двадцати человек. Имеется больничная палата с 12 койками, аппараты ИВЛ, томограф. Также есть помещение для размещения больных и раненых вместимостью около ста мест с воможностями изоляции и мониторинга пациентов.