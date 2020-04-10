Оригинал взят у коллеги dambiev в Нигерия получила китайские танки VT4

8 апреля 2020 года в портовом комплексе столицы Нигерии города Лагос прошла выгрузка первой партии бронетехники производства китайской корпорации Norinco.

Как сообщают нигерийские СМИ партия бронетехники доставлена в рамках контракта между федеральным министерством обороны Нигерии и China Ordnance Industries Group Corporation, подписанного в 2019 году по итогам тендера. Сумма контракта составляет 152 млн. долларов США и включает в себя неназванное количество основных боевых танков VT4 (MBT-3000), колесных танков ST1 и 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2.

Принимая первую партию китайской бронетехники, начальник управления планирования вооруженных сил Нигерии генерал-лейтенант Ламиди Адесун заявил: "Китай выиграл тендер на поставку военной техники благодаря своей гибкой и качественной политике постпродажного технического обслуживания поставляемого вооружения и оборудования. Мы теперь ожидаем более энергичные операции нигерийской армии по устранению угроз для безопасности страны, таких как террористы из "Боко харам" и других".